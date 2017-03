IL SENTIERO DELLA RAPINA/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy e Gia Scala (oggi, 5 marzo 2017)

IL SENTIERO DELLA RAPINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Il sentiero della rapina, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western dal titolo originale Ride a Crooked Trail, prodotta nel lontano 1958 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica della Universal Pictures per la regia di Jesse Hubs. Nel cast del film sono presenti Audie Murphy, Gia Scala, Walter Matthau, Henry Silva e Joanna Moore. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL SENTIERO DELLA RAPINA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo nel vecchio West con un fuorilegge di nome Maybe (Audie Murphy) che si vede costretto ad attraversare il Texas di tutta fretta in quanto ha alle proprie calcagna lo sceriffo Jim Noonan. Durante questo scontro portato avanti anche a livello psicologico, lo sceriffo perde l’equilibrio nei pressi di un dirupo e cadendo di sotto muore sul colpo. Maybe si rende conto della cosa e decide di sfruttarla a proprio favore prendendo il cavallo dello sceriffo e quindi recandosi a bordo dello stesso nei pressi di una cittadina dove in effetti viene scambiato per lo stesso Noonan. Ben presto per Maybe c’è la possibilità di avere una nuova esistenza fatta di onestà seppur dietro mentite spoglie. Sul proprio conto però ci sono delle perplessità da parte del giudice Kyle (Walter Matthau) che seguendo il suo istinto ha il sentore che lo sceriffo abbia qualcosa da nascondere. Accortosi di ciò il falso sceriffo si vede costretto a rigare dritto ed in particolare a portare avanti i propri compiti con estrema professionalità nel rispetto della legge. La situazione si fa più complessa quando nella cittadina fa la propria comparsa la bella Tessa Milotte che in effetti già conosceva Maybe e che in presenza del giudice lo chiama con il suo vero nome. Il giudice incuriosito dalla cosa e certo di aver finalmente scoperto il segreto dello sceriffo chiede delle spiegazioni in merito con la donna che intuisce immediatamente la situazione e di dimostra pronta a metterci una toppa facendosi passare per la moglie dello sceriffo e che il nome è soltanto un affettuoso vezzeggiativo. Se da un lato la spiegazione della donna mette al riparo Maybe da possibile problematiche con il giudice dall’altro gli crea problemi per quanto concerne un pericoloso bandito di nome Sam (Henry Silva) il quale è il compagno di Tessa. Ne nascerà uno scontro senza quartiere per avere la meglio e beneficare dell’amore della bella Tessa.

