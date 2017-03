IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA COMPAGNIA DELL'ANELLO/ Su Italia 1 il film con Elijah Wood (oggi, 5 marzo 2017)

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA COMPAGNIA DELL'ANELLO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, il film in onda su Italia 1 oggi, 5 marzo 2017 alle ore 19.00. Una pellicola d'avventura e fantasy, nata da una coproduzione americana - neozelandese del 2001, primo capitolo dell’omonima trilogia basata sui racconti dello scrittore J. R. R. Tolkien. Il film è stato diretto dal regista Peter Jackson che ne ha anche curato la sceneggiatura assieme a Fran Walsh e Philippa Boyens. Nel cast sono presenti Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, Billy Boyd e Dominic Monaghan. Ma ecco la rama del film nel dettaglio.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LA COMPAGNIA DELL'ANELLO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Nella Terra di Mezzo ed in particolare nella zona indicate con il nome di Contea vive l’hobbit Bilbo Baggins che durante uno dei suoi numerosi viaggi entra in possesso per puro caso del potente e misterioso anello appartenuto a Sauron prima che uomini, nani ed elfi lo sconfiggessero in una epica battaglia. Bilbo l’ha presa da una strana creatura di nome Gollum. L’anello oltre ad avere un incredibile potere riesce anche ad allungare straordinariamente la vita della persona che ne è in possesso e a creare un rapporto ossessivo nei suoi confronti, infatti, Bilbo pur avendo cento anni continua ad avere una fisionomia piuttosto giovanile. Per festeggiare il suo 100esimo compleanno tutta la gente che abita nel suo piccolo villaggio ha deciso di organizzare una incredibile festa, compreso il suo affezionato nipote Frodo e l’inseparabile amico Samvise Gamgee. Nel corso della festa, Bilbo nel consueto discorso, decide di mettere a conoscenza i propria concittadini dell’intenzione di andare via per sempre ed infilando l’anello scompare nel nulla per poi riapparire nella propria casa dove ad attenderlo c’è un suo vecchio amico, lo stregone Gandalf. Gandalf sapeva dell’anello ed invita Bilbo a non portarlo con sé in quanto il potente Sauron sta tornado e più di ogni altra cosa vuole riprendersi il suo anello ed è per questo che ha inviato i propri orchi e i Nove Nazgul, gli spettri dell’Anello. Inoltre, Gollum è stato imprigionato dagli orchi e sotto tortura ha rivelato che l’anello sia nelle mani di Bilbo. Gandalf convince Bilbo a lasciare l’anello nelle mani di Frodo, nel quale lo stregone ha riconosciuto lo spirito ed il coraggio di chi può portare a termine una incredibile missione ed ossia condurre l’anello a Gran Burrone, nel regno degli Elfi. Una zona che sembra poter essere al sicuro dagli attacchi di Sauron. In questa avventura troverà quali propri compagni il prode Samvise Gamgee che promette solennemente a Gandalf di prendersene cura e gli scanzonati amici di sempre Peregrino Tuc conosciuto con il nome di Pipino e Meriadock Brandibuck conosciuto come Merry. Mentre Gandalf si dirige dal capo degli ordini degli stregoni Saruman il bianco, ignorando che possa essere diventato il grande alleato di Sauron, i quattro amici si dirigono verso Gran Burrone giovandosi dell’aiuto di Aragorn. Tra mille peripezie raggiungono Gran Burrone dove il Re sottolineando come gli Elfi non possano difendere per sempre l’anello rimarcano la necessità di un piano alternativo convenendo che l’anello debba essere gettato nel cratere del monte dove è stato creato. Questo compito dovrà essere assolto dalla cosiddetta compagnia dell’anello composta dai quattro hobit, Gandalf, l’elfo Legolas, Aragorn, il nano Gimli e Boromir del regno degli Uomini.

© Riproduzione Riservata.