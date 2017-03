ISABELLA BIAGINI/ Vive in auto, l’attrice sfrattata in collegamento con Barbara D’Urso (Domenica Live)

ISABELLA BIAGINI VIVE IN AUTO, L’ATTRICE SENZA PIÙ UNA CASA IN COLLEGAMENTO CON BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, PUNTATA 5 MARZO 2017) - Il caso di Isabella Biagini torna protagonista su Canale 5 nella puntata di Domenica Live in onda oggi, 5 marzo 2017. Come annunciato da Barbara D’Urso, ci sarà infatti un collegamento con la nota attrice protagonista di tanti film negli anni ’70 e ’80. Da tempo la conduttrice di Domenica Live si occupa delle vicende legate alla Biagini, che aveva denunciato in tv lo sfratto che l’avrebbe costretta a vivere per strada. Prima che ciò si verificasse però il suo appartamento è andato in fiamme: la Biagini sostiene di essere stata vittima di un incendio doloso e che qualcuno ce l’abbia con lei, ma gli inquirenti stanno ancora indagando su come abbia avuto luogo l’incidente. Dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa dell’accaduto, ora la Biagini sarebbe finita a vivere nella sua auto, “come una barbona”, così infatti titolano le anticipazioni di Domenica Live. Più tardi Barbara D’Urso si collegherà con lei e scopriremo in quali condizioni è costretta a vivere ora che non ha più un’abitazione e chi la sta aiutando in questo difficile momento della sua vita.

