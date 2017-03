ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12, Raz Degan e la rivelazione su Eva Grimaldi e Imma Battaglia

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: RAZ DEGAN SVELA LARELAZIONE TRA EVA GRIMALDI E IMMA BATTAGLIA? – Raz Degan continua ad essere il protagonista dell’Isola dei Famosi 2017. L’attore israeliano, dopo essersi allontanato dal gruppo, si sta occupando di Imma Battaglia, l’amica di Eva Grimaldi che resterà in Honduras fino a martedì, giorno in cui andrà in onda la nuova puntata del reality di canale 5. A Raz Degan è stato affidato il compito di prendersi cura di Imma, procurandole tutto ciò di cui ha bisogno. Tra Raz e Imma si è creato subito un bel rapporto al punto che la Battaglia sta cercando di fare da paciere tra Degan e il resto del gruppo. La Battaglia ha così chiesto a Raz di poter dare un pezzo del loro cocco a Eva ma Degan ha rifiutato categoricamente aggiungendo che durante la settimana nessuno gli ha mai offerto qualcosa. Raz, poi, si è lasciato andare ad una riflessione su Imma ed Eva Grimaldi. “Il fatto che tu ed Eva nella vita reale siate una coppia e vi amate lo ammiro. Ma tu questa settimana sei mia ospite”, ha detto Degan. Di fronte alle parole di Raz, Imma Battaglia non ha battuto ciglio. Tra le due, dunque, c’è una vera storia d’amore? Al momento, Eva Grimaldi non ha ancora saputo nulla delle parole di Degan. Lo scoprirà in diretta?

© Riproduzione Riservata.