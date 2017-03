L'INCREDIBILE VITA DI TIMOTHY GREEN/ Su Rai 4 il film con Jennifer Garner (oggi, 5 marzo 2017)

L'INCREDIBILE VITA DI TIMOTHY GREEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - L' incredibile vita di Timothy Green, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola del 2012 che è stata diretta da Peter Hedges (L'amore secondo Dan, Buon compleanno Mister Grapes, About a boy - Un ragazzo) ed interpretata da Jennifer Garner (Daredevil, Elektra, 30 anni in un secondo), CJ Adams (Godzilla, Against the wild) e Joel Edgerton (Regali da uno sconosciuto, Loving, Il grande Gatsby). Jennifer Garner è diventata famosa presso il grande pubblico interpretando Sydney Bristow, l'agente segreto protagonista della serie tv Alias. In 5 stagioni del serial, l'attrice ha collezionato 4 nomination ai Golden Globe e altrettante agli Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie drammatica. Lanciata dal successo della serie, comincia ad interpretare rouli sempre più importanti anche al cinema. Sul set del film Daredevil, tratto dall'omonimo fumetto Marvel e diventato di recente anche una serie tv di NetFlix, la Garner conosce l'attore Ben Affleck, protagonista della pellicola, da cui ha avuto 3 figli. Nonostante il loro divorzio, avvenuto nel 2015, dopo 10 anni di matrimonio, i due hanno dichiarato di continuare a convivere per il bene dei bambini. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

L'INCREDIBILE VITA DI TIMOTHY GREEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Cindy (Jennifer Garner) e Jim (Joel Edgerton) sono una coppia che ha da poco scoperto di non poter avere figli. Per superare lo shock della notizia i due decidono di scrivere dei bigliettini con tutte le qualità di un loro figlio immaginario, e li seppelliscono in una scatola nel giardino di casa. Dopo una forte tempesta i due si trovano in casa un bambino di 10 anni, Timothy (CJ Adams) che dichiara di essere loro figlio. Cindy e Jim trovano in giardino la scatola aperta e i bigliettini sparsi in giro, e quindi i due si convincono allora che Tim è l'incarnazione dei loro desideri. Il bambino ha però una strana particolarità, delle foglie che gli crescono sulle gambe. Dopo averlo presentato ai parenti, i due portano il bambino dal fiorista del paese, che li informa che le foglie non possono essere rimosse in nessun modo. Timothy comincia anche a frequentare la scuola e mostra tutte le qualità desiderate dai genitori. Purtroppo i due non conoscono il segreto del bambino, ogni volta che utilizza una delle qualità indicate dai bigliettini una foglia gli si stacca dalle gambe. Quando le esaurirà, la magia avrà fine e Timothy scomparirà per sempre....

© Riproduzione Riservata.