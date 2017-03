LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2017: LA DROGA "SHABOO" E IL CONTESTATO IMPIANTO GPL DI CHIOGGIA - Una nuova puntata in compagnia de Le Iene Show ci attende questa sera, domenica 5 marzo 2017. Ritornano alla guida gli inviati e conduttori più apprezzati dal pubblico, con nuove inchieste e servizi sui temi di attualità. Nadia Toffa, Giulio Golia, Paolo Calabresi e Andrea Agresti ci accompagneranno all'interno di un lungo viaggio per parlare di sicurezza alimentare, salvaguardia ambientale e guerra alla droga. Nadia Toffa in particolare si concentrerà infatti su gli All You Can Eat, ovvero i locali in cui ad una cifra abbordabile e prezzo fisso, permettono ai clienti di riempire il piatto con la quantità di cibo desiderata. Tuttavia, la qualità dei cibi spesso ha messo in luce un grande problema a livello di sicurezza. Gaetano Pecoraro ci porterà invece a Chioggia, per parlare dello stoccaggio GPL presente a Chioggia, uno dei bacini più grandi della nostra Italia e che serve per riscaldare tutte le regioni del nord del Paese. A contrastare l'attività delle tre cisterne il Comitato NO GPL, che ha dato voce alle proteste cittadine. Sembra infatti che il progetto originario presenti molti punti oscuri, soprattutto a livello burocratico. E infine, Marco Maisano e le telecamere de Le Iene Show ci parleranno della guerra che il Presidente filippino Rodrigo Duterte sta facendo a spada tratta contro i cartelli della droga. Diversi i provvedimenti messi in atto in pochi mesi di nomina, che hanno dato un grosso giro di vite a spacciatori e consumatori. La Iena illustrerà inoltre alcuni particolari collegati alla droga più diffusa nelle Filippine: la shaboo.

