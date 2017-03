LORETTA GOGGI/ Così con Sorelle, mi trasformerò in Antonia (Domenica In)

LORETTA GOGGI OSPITE DA PIPPO BAUDO, COSÌ RACCONTA IL PERSONAGGIO DI ANTONIA IN SORELLE, VIDEO (DOMENICA IN, 5 MARZO 2017) - Loretta Goggi sarà ospite questo pomeriggio di Pippo Baudo a Domenica In, il programma in onda su Rai Uno. In una recente intervista l’attrice ha raccontato il suo personaggio in “Sorelle”, la nuova fiction diretta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta in onda sulla prima rete del servizio pubblico: “Antonia è la mamma di queste due sorelle diverse come il giorno e la notte. La notte è rappresentata da Elena, il giorno da Chiara, interpretata da Anna Valle. Non voglio anticiparvi troppo sul mio personaggio, che è un po’ una parapsicologa perché coglie i segni di questa figlia che è scomparsa. Sarà appassionante”. Clicca qui per vedere il video di Loretta Goggi.

LORETTA GOGGI OSPITE DA PIPPO BAUDO: LA CARRIERA DOMENICA IN, 5 MARZO 2017) - Loretta Goggi è una delle artiste televisive e teatrali italiane più amate dal pubblico. Tra i suoi primi lavori c’è "Un amore grande”, un quiz dei primi anni ottanta su Rai1. Ma la sua carriera è iniziata negli anni settanta, quando giovanissima si esibiva con "Dirtelo non dirtelo”. Tra le sue ultime apparizioni in tv ci sono invece Tale e Quale Show, in veste di giurata, e i ruoli interpretati in alcune fiction. Il curriculum di Loretta Goggi vanta sceneggiati con Majano, un esordio a Canzonissima con Pippo Baudo, Formula Due con Alighiero Noschese, Il Ribaltone con la sorella Daniela, Fantastico con Heather Parisi e Beppe Grillo, Hello Goggi sulla neonata canale 5, Loretta Goggi in qUIZ, Ieri Goggi e Domani, Via Teulada 66 e tanti altri programmi celebri chei telespettatori hanno sicuramente visto almeno una volta. Oggi la ritroveremo a Domenica In a intervistarla sarà Pippo Baudo, personaggio che la Goggi conosce bene da tanti anni.

