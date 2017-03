LOTTARE PER UN SOGNO/ Su Italia 1 il film con Jade Pettyjohn e Kerris Dorsey (oggi, 5 marzo 2017)

LOTTARE PER UN SOGNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Lottare per un sogno, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 16.20. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale McKenna Shoots for the Stars ed è stata coprodotta tra Stati Uniti e Canada nel 2012 e diretta dal regista Vince Marcello. Nel cast sono presenti Jade Pettyjohn, Kerris Dorsey, Nia Vardalos, Ian Ziering e Cathy Rigby. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LOTTARE PER UN SOGNO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una piccola cittadina americana dove vive una famiglia molto felice composta da mamma, papà e dalla piccola McKenna,una bambina di 10 anni animata da una grandissima passione per lo sport ed in particolar modo per la ginnastica artistica. Uno sport che lei pratica già da diversi anni peraltro mettendo in bella mostra delle incredibili doti che sembrano presagire ad una carriera luminosa. Tuttavia il destino le sta per giocare un brutto scherzo che mina le sue certezze mettendo a rischio il futuro nella ginnastica. Infatti a poche settimane da una importante competizione di livello nazionale la piccola McKenna riporta un brutto infortunio alla mano. La sentenza dei medici che la visitano non sembrano darle possibilità di gareggiare in quanto i tempi di recupero sono piuttosto lunghi. Purtroppo McKenna è costretta a rinunciare a questa grande opportunità e la forte delusione ha delle ripercussioni sul proprio stato d’animo, sulla sua vita sociale ed anche e soprattutto sul suo rendimento scolastico. Infatti, dopo l’infortunio McKenna ha cambiato decisamente atteggiamento dimostrandosi piuttosto svogliata tant’è che si impegna pochissimo a scuola ed i voti ne risentono pesantemente. I genitori preoccupati di questa grande involuzione della propria bambina si rendono conto che devono intervenire e nello specifico decidono di affidarsi ad un professionista e nel caso specifico ad un tutor che possa seguire la piccola McKenna in questo periodo piuttosto difficile della propria carriera. In effetti al decisione si rivela azzeccata con il tutor che fa capire alla campionessa in erba che ottenere determinati risultati nello sport come in ogni ambito della vita sono necessari enormi sacrifici. Non sarà facile per McKenna ritrovare la voglia di lottare ma riuscirà.

