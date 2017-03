LUCIO DALLA/ Il cantante bolognese scomparso 5 anni fa protagonista su Rai 1 (Techetechetè, puntata 5 marzo 20

LUCIO DALLA, IL CANTANTE BOLOGNESE SCOMPARSO 5 ANNI FA PROTAGONISTA SU RAI 1 (TECHETECHETÈ, PUNTATA 5 MARZO 2017) Questa sera Techetechetè rende omaggio al cantautore italiano Lucio Dalla a 5 anni dalla sua scomparsa. Lucio Dalla nasce a Bologna nel 1943 da Giuseppe Dalla, direttore di un club di tiro a volo, e da Jole Melotti. Dopo la prematura scomparsa del padre, Lucio inizia a coltivare in adolescenza un profondo senso di solitudine e di necessità di dare un significato alla propria esistenza che lo porta a compiere le prime esperienze di spettacolo e di musica. La madre, da sempre convinta dell'indole particolare e geniale del suo piccolo Lucio, non si rivela dura per gli scarsi risultati scolastici, anzi incoraggia il figlio a prendere da solo la strada per raggiungere le porte dello spettacolo o dell'arte. Ecco che, dopo un soggiorno a Roma, Lucio Dalla torna in ormai adolescenza avanzata a Bologna, dove inizia a suonare il clarinetto in una band che contava fra i suoi membri, tra gli altri, anche un giovane Pupi Avati. A quel periodo risale l'incontro con il leggendario trombettista statunitense Chet Baker, grazie a cui Lucio alimenta una già forte passione per il jazz e per il clarinetto. Di questo periodo sarà anche molto importante per il futuro artistico anche l'esperienza in vacanza al Sud, in particolare a Manfredonia in Puglia.

Con la sua band, la Rheno Dixieland Band, Lucio Dalla si classifica primo al festival europeo del jazz in Francia, e nello stesso periodo inizia a comporre le sue prime canzoni. Negli anni Sessanta inizia la vera e propria carriera da cantautore di Lucio Dalla, che ha la fortuna di incontrare musicisti preparati come Franco Bracardi e personaggi già parzialmente affermati come Edoardo Vianello, con cui collabora alla produzione di un album. Il primo 45 giri inciso da Dalla, invece, risale al 1964 e si intitola Lei (non è per me).

Nonostante gli insuccessi delle prime esibizioni, Lucio Dalla è ormai fiducioso del proprio futuro e prosegue a testa bassa verso la realizzazione di un nuovo lavoro, che vede la luce alcuni anni dopo e che conta la prima vera hit della sua carriera, il brano Pafff...bum!, che presenta anche al Festival di Sanremo. Inizia la scalata al grande successo per Dalla, che prosegue costante fra le strade dell'amata Bologna con il brano 4/3/1943, canzone presentata a Sanremo nel 1971 che fa riferimento alla data di nascita di Dalla. Negli anni Settanta e Ottanta Lucio Dalla incrementa notevolmente la propria popolarità e diventa compiuto a livello artistico diventando un personaggio simbolo della musica d'autore italiana e non solo. Lucio Dalla, venuto a mancare nel 2012 a Montreux, in Svizzera, avrebbe compiuto fra qualche giorno 74 anni.

A cinque anni di distanza la critica musicale e l'affetto dei fan non si sono spenti, anzi hanno riscoperto la mancanza nel panorama musicale italiano di una figura così particolare e geniale dal punto di vista creativo. In occasione dell'anniversario della sua morte, a Bologna è stata promossa un'iniziativa per intensificare l'apertura al pubblico della sua casa-museo, che raccoglie anni e anni di creazioni e di parole dell'artista sempre particolarmente legato alla sua città d'origine.

