MAN ON FIRE-IL FUOCO DELLA VENDETTA/ Su Canale 9 il film con Denzel Washington (oggi, 5 marzo 2017)

MAN ON FIRE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Man on Fire - Il fuoco della vendetta, il film in onda su Canale Nove oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere azione e drammatica che è stata diretta da Tony Scott. Gli attori principali presenti nel cast sono Denzel Washington, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Giancarlo Giannini, Christopher Walken e Rachel Ticotin. Vediamo insieme la trama del film.

MAN ON FIRE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata a Città del Messico. Samuel Ramos, un ricco imprenditore nel ramo della sicurezza agli uomini politici assume un ex agente della CIA, John Creasy, per proteggere sua figlia Lupita da un possibile rapimento. L'uomo ha un passato difficile ed è un alcolista incallito, stanco della vita tenta il suicidio ma quando la pistola con cui voleva spararsi s’inceppa, capisce che il destino gli ha dato una seconda possibilità. I primi giorni di lavoro per Creasy sono difficili, Lupita è una bambina curiosa e intraprendente e ossessiona la sua guardia del corpo con molte domande. Con il passare dei giorni tra i due inizia a stabilirsi una certa ruotine e l'uomo aiuta la bambina quando i genitori sono assenti per lavoro. Lupita ha una grande passione, il nuoto ma è troppo lenta nei movimenti, John inizia ad allenarla per darle la possibilità di partecipare a una gara. Lupita vince la gara sotto lo sguardo orgoglioso del suo allenatore. Un giorno all'uscita da scuola Creasy si accorge che c'è qualcosa di strano nell'aria e quando Lupita gli si avvicina, si accorge che ci sono degli uomini pronti a rapirla. Contro Creasy c'è un vero e proprio commando armato e l'uomo pur uccidendo quattro rapitori non può fare molto e cade a terra ferito, mentre la bambina è portata via. Creasy è trasportato in ospedale con l'accusa di aver partecipato al rapimento e di aver ucciso dei poliziotti, che in realtà lavoravano per i rapitori. Libero dalle accuse l'uomo va da Lisa, la madre di Lupita e le promette di vendicarsi per quello che è successo. Il primo tentativo di pagare il riscatto va male e il capo della banda soprannominato La Voce, dice di aver ucciso la piccola. La guardia del corpo grazie ai suoi agganci e a una coraggiosa giornalista riesce a scoprire che dietro il rapimento dei bambini ricchi di Città del Messico c'è una potente organizzazione criminale e inizia a fare piazza pulita dei criminali, arrivando anche all'avvocato della famiglia Ramos, che ha avuto parte attiva nel riscatto. Con grande sconcerto l'uomo scopre che anche Samuel Ramos centra con il rapimento, aveva bisogno dei soldi della moglie per appianare alcuni debiti. La donna è sconvolta e chiede a Creasy di ucciderlo, l'uomo però gli offre la possibilità di scegliere il suo destino e disperato per essere stato responsabile della morte della figlia, Ramos si suicida. Creasy arriva a sequestrare il fratello de La Voce, che telefonando alla guardia del corpo gli rivela che in realtà la bambina è ancora viva e che accetta lo scambio di prigionieri ma vuole anche la vita di Creasy. L'uomo accetta e si consegna ai criminali che lo uccidono ma prima di morire stringe in mano un regalo della piccola Lupita. Nel finale la bambina riabbraccia la madre mentre la polizia arriva al covo de La Voce e lo uccide, smantellando così tutta la sua organizzazione criminale.

