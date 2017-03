MARICA PELLEGRINELLI/ La moglie di Eros Ramazzotti pronta per un programma tutto suo?

MARICA PELLEGRINELLI, BRILLA LA STELLA DELLA MOGLIE DI EROS RAMAZZOTTI. PRONTA A CONDURRE UN PROGRAMMA TUTTO SUO? - Marica Pellegrinelli non è solo la moglie di Eros Ramazzotti e una splendida madre, ma è un personaggio che il mondo dello spettacolo ha accolto a braccia aperte dopo la prolifica esperienza al Festival di Sanremo 2017. Ma è pronta Marica Pellegrinelli per condurre un programma tutto suo? Difficile capirlo anche se da quel poco che abbiamo potuto ammirare nella sua notte al Teatro Ariston la presenza scenica è molto importante così come la capacità dialettica per intrattenere il pubblico. Certo difficile da questi pochi elementi capire se Marica Pellegrinelli abbia già il carisma per condurre un programma tutto da sola. Certo è che suo marito Eros Ramazzotti spinge molto per una sua carriera televisiva, perchè ha capito che le potenzialità sono davvero molto importanti. Di certo vedremo a breve delle novità e magari Marica Pellegrinelli potrà iniziare la sua avventura in un programma della mattina per fare esperienza e poi magari guadagnarsi una prima serata.

MARICA PELLEGRINELLI, BRILLA LA STELLA DELLA MOGLIE DI EROS RAMAZZOTTI. ESPLOSIONE DI CONSENSI DOPO IL FESTIVAL DI SANREMO - Fino a qualche settimana fa in molti ne ignoravano le potenzialità, ma il Festival di Sanremo 2017 ha lanciato inconsapevolmente quella che potrebbe essere la grande novità del 2017. La moglie di Eros Ramazzotti Marica Pellegrinelli. Bellissima, simpatica, intelligente la ragazza ha davvero tutto per sfondare nel mondo dello spettacolo oltre al fatto di avere dalla sua parte un grandissimo del mondo della musica come Ramazzotti. Questo le sarà molto utile per capire diverse dinamiche de mondo della televisione e dello spettacolo più in generale. La presenza al Teatro Ariston ha dimostrato che questa splendida ragazza oltre ad avere presenza ha anche delle capacità importanti nel dialogo e nel riuscire a intrattenere il pubblico perchè è una persona intelligente e dotata di grande ironia. Staremo a vedere quando arriverà il suo momento perchè la sensazione comune è che ci troviamo di fronte alla nascita di una nuova stella.

