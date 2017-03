MASSIMO CECCHERINI & ELENA LABATE, DA BARBARA D'URSO DOPO LA BATTUTA: "ROVINA MEDIASET" (DOMENICA LIVE) - È grande la curiosità dei fan di Massimo Ceccherini per l'intervista a Domenica Live: l'attore sarà, infatti, ospite del programma di Barbara d'Urso con sua moglie Elena Labate. Le aspettative sono legate ad una battuta che il comico ha rivolto alla conduttrice durante l'ultima puntata di Verissimo. Che cosa ha detto Massimo Ceccherini di Barbara d'Urso? «Con tutte quelle luci rovina Mediaset» ha scherzato l'attore toscano. E allora i telespettatori sono curiosi di scoprire se Barbara d'Urso chiederà conto a Massimo Ceccherini di questa dichiarazione. Dopo essere stata criticata dal comico, la conduttrice di Domenica Live lo ha invitato nel suo studio per intervistarlo insieme alla moglie Elena Labate. Ci sarà un breve confronto in merito a questa battuta? Continuano, dunque, gli show di Massimo Ceccherini, che ne ha per tutti, Barbara d'Urso compresa. Oggi potrebbe andarne in scena un altro.

MASSIMO CECCHERINI & ELENA LABATE: "NESSUNO DEVE TOCCARE MIA MOGLIE" (DOMENICA LIVE) - Massimo Ceccherini e sua moglie Elena Labate ospiti di Domenica Live: l'attore toscano nello studio di Barbara d'Urso ripercorrerà le tappe della sua carriera e parlerà del suo matrimonio. Il comico tornerà sull'offesa che Raz Degan ha rivolto alla moglie durante l'Isola dei Famosi? Questo del resto è il motivo principale che ha spinto Massimo Ceccherini a lasciare il reality, al quale tra l'altro ha partecipato per la seconda volta. Pochi giorni fa, però, si è scoperto che Raz Degan non ha mai offeso Elena Labate. A tal proposito recentemente l'attore ha dichiarato che l'uscita dall'Isola dei Famosi è legata anche alla sua stanchezza: «Fisicamente sono vecchio e stanco, lì si soffre, avrei resistito ma quella cosa lì che è successa mi ha dato noia: mia moglie non la devono toccare». A Domenica Live, dunque, oggi Massimo Ceccherini ed Elena Labate si racconteranno, toccando anche aspetti della propria vita privata.

