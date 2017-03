MERCENARIE/ Su Cielo il film con Zoe Bell e Kristanna Loken (oggi, 5 marzo 2017)

MERCENARIE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Mercenarie, il film in onda su Cielo ogg, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione dal titolo originale Mercenaries, che è stata prodotta nell’anno 2014 grazie alla casa cinematografica della The Asylum che ha anche curata la fase di distribuzione ai botteghini. È stata diretta dal regista Christopher Ray mentre del cast fanno parte Zoe Bell, Kristanna Loken, Vivica A. Fox, Brigitte Nielsen, Cynthia Rothrock e Nicole Bilderback. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MERCENARIE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - La figlia del presidente degli Stati Uniti d’America è da sempre affascinata dalla civiltà e dalla cultura di alcuni Paesi filosovietici. Desiderosa di conoscere qualcosa di più su di essi, decide di intraprendere un viaggio di chiara matrice turistica anche allo scopo di riuscire a scattare delle foto che possano raccontare di quale sia la quotidianità ed il genere di vita della popolazione. Durante uno di questi tour organizzati appositamente per lei, il suo convoglio si imbatte per puro caso davanti ad una squadra di guerriglieri capitanati da una sanguinaria donna - soldato conosciuta con il nome di Ulrika (Brigitte Nielsen). Questa ormai da molti anni si finanzia sfruttando alcune affari criminali tra cui la tratta di prostitute da paesi dell’Est Europa verso la zona occidentale, il traffico d’armi verso quei Paesi che sono perennemente in guerra e il sostegno al terrorismo orientale. Gli uomini di Ulrika senza esserne consapevoli si imbattono nella figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America che ovviamente viene fatta prigioniera e di fatto destinata ad un futuro di prostituzione chissà in quale sconosciuta cittadina europea. La notizia arriva al Presidente che molto preoccupato per la situazione cerca di capire come comportarsi anche perché la politica americana in questi casi è sempre stata molto decisa ed ossia nessun patto con i terroristi, il che il più delle volte ha portato alla condanna a morte degli ostaggi. Il Presidente ovviamente desideroso di salvare la propria figlia decide di organizzare una missione di salvataggio rivolgendosi ad un commando composto da quattro super combattenti mercenarie. Donne addestrate per il combattimento e che in passato si sono ben comportate in situazioni straordinariamente complesse e delicate. Le quattro vengono ingaggiate e quindi partono immediatamente alla volta dell’Est Europa per una missione che si dimostrerà ancora più difficile in ragione del tradimento di una delle quattro che allettata dalle lusinghe economiche di Ulrika passa dalla parte di quest’ultima.

