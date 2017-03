NATHALY CALDONAZZO & ANDREA IPPOLITI/ La naufraga dell’Isola dei famosi è fidanzata: 'è fiero di me'

NATHALY CALDONAZZO: LA SHOWGIRL PARLA DEL SUO RAPPORTO CON ANDREA IPPOLITI, SUO COMPAGNO DA UN ANNO (OGGI 5 MARZO 2017) - Nathaly Caldonazzo è stata la seconda eliminata dell'Isola dei Famosi e non ha mai parlato della sua vita privata davanti le telecamere. La showgirl ha una figlia di dodici anni, Mia, avuta dalla sua relazione con l'imprenditore Riccardo Sangiuliano ma attualmente è fidanzata da circa un anno con Andrea Ippoliti. Nathaly Caldonazzo ha deciso di parlare della sua storia d'amore ai microfoni di 'Vero' raccontando di aver sentito molto la mancanza del suo uomo quando era in Honduras. "Ho pensato molto ad Andrea e alla nostra storia, mi sono sentita molto sola ma lontano da casa ho saputo apprezzare ancora di più i miei affetti, ovvero mia figlia ed Andrea" le parole dell'attrice e showgirl. Pare inoltre che il suo compagno abbia apprezzato molto il comportamento di Nathaly sull'Isola, visto che ha sempre rispettato la sua storia d'amore senza fare giochi maliziosi: "Sono stata sempre per i fatti miei, anche Andrea era molto dispiaciuto che i miei compagni avessero fatto emergere degli aspetti del mio carattere che non sono i miei" conclude Nathaly.

