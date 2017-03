Oroscopo Paolo Fox, Classifica a Mezzogiorno in famiglia e previsioni 5 Marzo. Saint-Vincent Vs Grammichelz

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017, PREVISIONI E CLASSIFICA DEI SEGNI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA PER OGGI, 5 MARZO - Niente più segreti in materia di stelle: ritorna anche per oggi, domenica 5 marzo, l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox e la sua classifica dei segni. Le rivoluzioni planetarie di questo mese hanno permesso a molti fortunati di uscire da situazioni di grande difficoltà. Sia dal punto di vista economico che lavorativo, diversi segni hanno visto salire tensioni e nervosismi. Cosa succederà quindi nei prossimi sette giorni? Prima di scoprirlo, rivediamo insieme i due segni Top e i due segni Flop della settimana precedente. Ultima posizione per il Gemelli, che ad inizio settimana potrebbe aver vissuto diverse tensioni. Qualcuno farà arrabbiare i nati del segno, che si va ad aggiungere alla fatica provata nell'ultimo periodo. C'è una piccola o grande insoddisfazione, a seconda dei casi, ed anche per questo si è portati a discutere. Alcuni progetti non hanno avuto inoltre il risultato voluto ed è normale sentirsi stanchi. Giove però è in aspetto positivo: i contratti verranno rinnovati. Penultimo posto invece per lo Scorpione, sempre più altalenante. D'altronde è un aspetto dei nati del segno, che sono in grado di esternare una grande profondità, ed altri in cui si dirigono verso il fatalismo più estremo. Lunedì e martedì molto interessante, soprattutto per rimettere a posto alcune situazioni rimaste in sospeso. Secondo posto per l'Acquario, che rispetto agli ultimi anni è riuscito a risalire la china. Grandi opportunità in arrivo, anche sul fronte amoroso, dove sarà possibile avviare delle relazioni. Qualcuno potrebbe inoltre trasferirsi o cambiare lavoro, come si sta pensando già da un po' di tempo. Primo posto per il Leone, che può contare su un cielo importante. Anche se i nati del segno non sono mai contenti: meglio guardarsi attorno. Un amore può ripartire ed anche chi ha avuto qualche disagio lavorativo, ora potranno fare di più. Tre mesi di grande energia che va vissuto nel miglior modo possibile, donando tutto questo anche agli altri. http://www.raiplay.it/video/2017/02/LaposOroscopo---Mezzogiorno-In-Famiglia-del-26022017-13fcbc93-dead-454d-99fd-9ee0529cbe91.html.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2017: SAINT-VINCENT VS GRAMMICHELE - Si aprono le danze per un nuovo appuntamento di Mezzogiorno in famiglia, che oggi, domenica 5 marzo 2017, darà il via alla storica gara fra i Comuni. In palio come sempre il titolo di Campione ed il premio finale, a cui potrebbero arrivare i ragazzi di Grammichele, in provincia di Cataglia, o la squadra di Saint-Vincent, in provincia di Aosta. Questi ultimi hanno conquistato il primo posto grazie ad un punteggio ottimo, che li ha portati a spodestare i precedenti campioni in carica. A dare filo da torcere, come già successo ieri, la squadra avversaria: Grammichele partirà infatti con un punto di vantaggio, dopo aver totalizzato la maggior parte delle vittorie. Prima di scoprire cosa ci mostreranno oggi entrambi i Comuni in gara, conosciamo meglio il nuovo arrivato. Nel cuore dell'entroterra siciliano, Grammichele è noto per la sua salsiccia al ceppo, realizzata con un antico metodo che prevede l'uso del coltello. La carne non viene infatti macinata, ma tagliuzzata, per poi essere condita con pepe nero e sale. La storia di questo simpatico borgo è invece molto recente, dato che è stato costruito su voleree del Principe Carlo Maria Carafa Branciforti in seguito al terremoto che ha devastato l'intera aereanel 1693. Situato quasi all'opposto del suo avversario, Saint-Vincent conta su oltre 4 mila abitanti ed annovera al suo interno diversi resti romani di importanza archeologica considerevole, come il ponte sul torrente Cillian. E' diventato inoltre famoso nel XIX grazie alla scoperta di Jean-Babptiste Perret della famosa fonte termale, avvenuta nella seconda metà del 1700.

