RAZ DEGAN/ All’Isola dei famosi 2017 "scopre" Imma Battaglia: 'Tu ed Eva Grimaldi siete una vera coppia'

RAZ DEGAN AD IMMA BATTAGLIA: 'TU ED EVA SIETE UNA COPPIA, VI STIMO MOLTO' (OGGI 5 MARZO 2017) - La settimana di Imma Battaglia sull'Isola dei Famosi è stata più che positiva, con la donna che ha anche raggiunto un buon rapporto con Raz Degan. Alessia Marcuzzi aveva incaricato l'attore di affiancare l'amica di Eva Grimaldi durante la sua permanenza sull'Isola e proprio lo stesso Raz è stato il primo a parlare apertamente della relazione che lega la Battaglia con la Grimaldi. "Il fatto che tu ed Eva siete una coppia nella vita reale e vi amate lo ammiro molto" ha confidato Raz ad Imma che è rimasta in silenzio così come Eva che più volte era stata ripresa da Luxuria a non aver paura di voler salutare la Battaglia quando le due erano lontane. Sull'Isola dei Famosi non si era mai parlato delle due come una coppia, con ogni probabilità questo discorso potrebbe essere ripreso durante la puntata di martedì dell'Isola dei Famosi visto che la Battaglia lascerà l'Honduras per far ritorno in Italia. Le due donne usciranno allo scoperto e parleranno del sentimento profondo che le unisce?

