ROBERTA GIARRUSSO & RICCARDO PASQUALE/ L'attrice è incinta, ha rischiato di perdere il bimbo? (Domenica Live)

ROBERTA GIARRUSSO E RICCARDO PASQUALE: L'ATTRICE HA RISCHIATO DI PERDERE IL BAMBINO AL PRIMO MESE DI GRAVIDANZA (DOMENICA LIVE, 5 MARZO 2017) - Roberta Giarrusso e Riccardo Pasquale saranno ospiti questo pomeriggio nel salotto di Barbara D'Urso a Domenica Live per raccontare l'emozione nel dover diventare genitori tra qualche mese, con il parto previsto per il prossimo giugno. L'attrice ha fortemente rischiato di perdere il bambino durante il primo mese della gravidanza, come ha personalmente raccontato ai microfoni di 'Diva e Donna', a causa di un'emorragia interna. Roberta Giarrusso era sul set di 'Sacrificio d'amore' ed ha sfiorato l'aborto anche se tutto poi si è risolto per il meglio. "Ce l’abbiamo fatta! Lei è rimasta attaccata con le unghie e con i denti alla sua mamma" le parole dell'attrice dopo la grande paura, svelando di aspettare anche una femmina che si chiamerà Giulia. L'attrice ha scelto questo nome perchè secondo lei potrà portarle fortuna e perchè in molti ruoli in televisione ha portato il nome Giulia: "Mi ispira l'idea di una donna forte e sensibile, voglio che mia figlia sia così". CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI ROBERTA GIARRUSSO INCINTA

