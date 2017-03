SABRINA FERILLI/ La celebre attrice romana parlerà del suo nuovo film? (Che tempo che fa, 5 marzo 2017)

SABRINA FERILLI, L’ATTRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Grandi ospiti per la puntata domenicale di Che Tempo che fa di questa domenica, 5 marzo. Questa volta a dialogare con Fabio Fazio ci sarà Sabrina Ferilli e chissà come andrà visto che nel 2015 l'intervista nello stesso programma, non andò proprio bene. Infatti lei entrò subito dopo Monica Bellucci, e subito l'attrice romana aveva iniziato a punzecchiare un imbarazzato Fabio Fazio con frasi come "Hai usato tutti i complimenti per la Bellucci", oppure ricordando al conduttore che anche lei aveva recitato in un film che ha vinto l'Oscar, la Grande Bellezza. Sabrina Ferilli era apparsa seccata e indispettita dal comportamento del conduttore, tanto da commentare ironicamente che sarebbero passati parecchi anni prima che ritornasse a Che tempo che fa. Invece domenica sarà presente; forse - come avevano suggerito alcuni giornali - quella che sembrava un'infelice intervista, in realtà era concordata così per attirare la simpatia del pubblico. Di sicuro Sabrina Ferilli sarà diretta e spontanea, come suo solito.

SABRINA FERILLI, L’ATTRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: SEX SYMBOL E TIFOSA DELLA ROMA (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Lei, romana di 52 anni, con una carriera ormai consolidata, può permettersi di essere ironica e leggera adesso più di prima, come ha dichiarato recentemente nelle interviste. Vincitrice di ben quattro Nastri d'argento e candidata quattro volte al David di Donatello, Sabrina Ferilli è una sex symbol nazionale. Tifosa della Roma, celebre è stata la sua promessa di spogliarsi allo stadio nel caso in cui la sua squadra vincesse lo scudetto. Nel 2001 quando accadde, fece la sua passerella al Circo Massimo, in bikini, fra gli applausi di tutti.

SABRINA FERILLI, L’ATTRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SMENTITA DELLA GRAVIDANZA (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Nei giorni scorsi, ad occupare i giornali, c'era la notizia secondo la quale Sabrina Ferilli non parteciperebbe in veste di giudice ad Amici di quest'anno perché sarebbe incinta. Tutto falso. La stessa attrice ha smentito questa voce di corridoio. Non sarà presente nella sua storica veste di giudice perché sarà occupata con un altro programma, sempre di proprietà di Maria De Filippi, House of party. Uno show d'intrattenimento, che già l'aveva vista protagonista, proprio insieme alla De Filippi, in una delle quattro puntate andate in onda a dicembre. Nessun bebé in arrivo quindi, l'attrice si sta godendo appieno i frutti del suo lavoro in una ritrovata sensazione di benessere generale.

SABRINA FERILLI, L’ATTRICE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: NEL FILM DI MACCIO CAPATONDA (CHE TEMPO CHE FA, 5 MARZO 2017) - Una vita molto impegnata quella della Ferilli, infatti si divide fra un impegno e l'altro. A Febbraio l'abbiamo rivista al cinema nel doppiaggio del personaggio di Regine del film di animazione Ballerina. Ma da giovedì è arrivata nelle sale italiane con un altro film: Omicidio all'italiana di Maccio Capatonda, in cui la Ferilli interpreterà il personaggio di Donatella Spruzzone, la celebre conduttrice del programma Chi l'ha acciso, che tutti gli italiani guardano e seguono in maniera accanita. Il progetto del film ha fatto sì che per la prima volta Capatonda e la Ferilli collaborassero insieme, in un nuovo sodalizio professionale che sembra fin dagli esordi, vincente. Infatti il personaggio interpretato dalla Ferilli sembra cucito su misura per lei: una donna sicura di sè, vanesia, invadente e sovraesposta mediaticamente. Omicidio all'italiana sicuramente mette in risalto la vis comica dell'attrice, regalandoci una versione di lei spassosissima.

© Riproduzione Riservata.