SAVE THE LAST DANCE/ Su Italia 1 il film con Julia Stiles e Sean Patrick Thomas (oggi, 5 marzo 2017)

SAVE THE LAST DANCE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Save the last dance, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 14.00. Una pellicola dal genere drammatica e musicale che è stata diretta nel 2001 da Thomas Carter. Gli attori protagonisti presdenti nel cast sono Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Tab Baker e Mekdes Bruk. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

SAVE THE LAST DANCE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Sara è una ballerina classica con il sogno di entrare alla prestigiosa scuola Julliard di New York. La madre fa due lavori per permettere alla figlia di esercitarsi e fare il provino ma muore tragicamente in un incidente d'auto. L'audizione di Sara alla Julliard va male, gli esaminatori le riconoscono le basi classiche ma non la conoscenza di balli moderni e le offrono la possibilità di presentarsi il prossimo anno. La morte della madre sconvolge la vita di Sara, che mette da parte la danza e si trasferisce a Chicago dal padre, un musicista che conosce appena. L'arrivo alla nuova scuola è traumatico, Sara vive in un quartiere con molte etnie e i ragazzi bianchi sono una minoranza. A scuola Sara finisce per fare amicizia con una sua compagna di corso Chenille, che la prende sotto la sua ala protettrice e le fa capire come funzionano le cose a Chicago. Una sera le due ragazze vanno in una discoteca di colore a ballare ma prima Sara scopre che Chenille è anche una giovane madre e che il padre di suo figlio è un ragazzo che frequenta un brutto giro. In discoteca Sara si sente a disagio, i ragazzi ballano hip hop e balli di strada mentre lei è abituata solo alla rigidità dei balletti classici. In suo aiuto arriva Derek, il fratello di Chenille, uno dei ragazzi più promettenti della scuola, che sogna di entrare a medicina. I due ragazzi iniziano a frequentarsi e Derek sprona Sara a ritentare l'audizione per la Julliard questa volta con un passo di danza moderno. La stretta vicinanza fa innamorare i due ragazzi, che però devono affrontare tutte le difficoltà di essere una coppia mista in una scuola a prevalenza nera. Per non distogliere Derek dal suo sogno di entrare a medicina, dietro consiglio di Chenille, Sara lascia il ragazzo e parte alla volta di New York per sostenere il nuovo provino. Deluso dalla poca fiducia che Sara ha avuto nel loro rapporto, Derek si lascia convincere da un suo amico a compiere un furto ma all'ultimo momento si tira indietro e va ad assistere alla sua audizione. Nel frattempo Chenille fa pace con il padre di suo figlio mentre l'amico di Derek viene fermato dalla polizia. Sara sbaglia l'attacco della sua audizione ma l'esaminatore le da la possibilità di riprendere il balletto. La ragazza grazie all'esperienza maturata con l'hip hop riesce a mischiare insieme la danza classica con i balli di strada e gli esaminatori restano visibilmente colpiti dalla sua intraprendenza. Derek assiste orgoglioso al balletto e i due dopo si abbracciano con la promessa di non lasciarsi più. Nel finale i due ragazzi vanno a ballare insieme in discoteca, il prossimo anno Sara andrà a New York per frequentare la Julliard mentre Derek andrà a Georgetown. Chenille, che finalmente ha accettato Sara come fidanzata del fratello, si fa promettere dall'amica che ritornerà da lei a Chicago, ogni qual volta avrà bisogno di imparare nuovi passi di danza hip hop.

