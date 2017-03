SEBASTIAN GAZZARRINI/ Lo youtouber si trasforma in una Iena: 'questa sera il mio primo servizio'

SEBASTIAN GAZZARRINI: IL NOTO YOUTOUBER ENTRA UFFICIALMENTE NEL CAST DE 'LE IENE' (OGGI 5 MARZO 2017) - Quella di oggi sarà una giornata importante per Sebastian Gazzarrini, il noto youtouber che è entrato ufficialmente nel cast de 'Le Iene'. Ad annunciarlo è stato proprio il giovane tramite un post su Facebook, visto che diversi utenti avevano lamentato il fatto di non vedere più suoi video sul suo account Youtube. "Ho provato a portare fuori dal web l'unica cosa che so fare, cioè rompere i c******i alla gente e a quanto pare ci sono riuscito: questa sera su Italia 1 andrà in onda il mio primo servizio a Le Iene" si legge sull'account di Sebastian. Il ragazzo aveva iniziato la sua carriera postando dei video sul web intitolati 'Cantare sulla gente', facendo parodie di video virali e postandoli poi su Youtube. Da quel momento è diventato un vero e proprio idolo, arrivando agli Mtv Awards per girare delle parodie e cantare con J-Ax, Max Pezzali e Lorenzo Fragola. Proprio lo scorso anno, Sebastian Gazzarrini era finito anche nel mirino dei gossip visto che si parlava di un suo presunto flirt con Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros. Da questa sera lo vedremo nel panno di un Iena, ovviamente come sempre 'a modo suo'. CLICCA QUI PER VEDERE IL POST DI SEBASTIAN

