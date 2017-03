SELVAGGIA LUCARELLI VS ALBA PARIETTI/ Video 'Non chiamarmi Selvaggina', lite furiosa a Ballando con le stelle

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALBA PARIETTI: SCOPPIA LA LITE A BALLANDO CON LE STELLE, 'NON CHIAMARMI SELVAGGINA' (OGGI 5 MARZO 2017) - Uno scontro tra primedonne che tutti si aspettavano nella seconda puntata di 'Ballando con le stelle'. Le protagoniste sono Selvaggia Lucarelli ed Alba Parietti che, dopo il diverbio acceso sui social network prima della puntata, hanno pensato bene di dirsi qualcosa in faccia. Dopo la sua esibizione, infatti, Alba Parietti si è avvicinata alla giuria per il verdetto e si è rivolta alla Lucarelli chiamandola 'Selvaggina'. La giudice infastidita ha subito replicato: "Tu non mi chiami così", la risposta della Parietti è stata: "Tu puoi prenderti confidenza e io no? Decido io come chiamarti". Tutto parte infatti da un post sui social dove la Parietti si è sentita offesa, in quanto Selvaggia aveva descritto la sua esibizione su Facebook. "Se una persona mette su Facebook quella foto, deve aspettarsi un po' di ironia" la replica della giurata. La storia non è certo finita con la diretta di Ballando, visto che le due sono tornate ad attaccarsi dopo la puntata sui social con Selvaggia Lucarelli che accusa la Parietti di non accettare le critiche. Le due si sono scambiate in pochi minuti una serie di insulti e battute al vetriolo, di certo sarà difficile che con il passare delle puntate tra le due scoppi l'amore, a questo punto prendete i pop-corn perchè di scene come quella qui sotto ne vedremo probabilmente ancora molte altre.

IL VIDEO DELLA LITE TRA ALBA PARIETTI E SELVAGGIA LUCARELLI IN DIRETTA A BALLANDO CON LE STELLE (da 2 ore e 46 minuti)

© Riproduzione Riservata.