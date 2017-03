SOLO DUE ORE/ Su Rai Movie il film con Bruce Willis e David Morse (oggi, 5 marzo 2017)

SOLO DUE ORE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Solo due ore, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 23.20. Una pellicola d'azione conosciuta anche con il titolo 16 Blocks, è stata diretta da Richard Donner con la sceneggiatura di Richard Wenk. Nel cast sono presenti attori molto conosciuti dal pubblico italiano come Bruce Willis, David Morse, Mos Def, Jenna Stern, Cylk Cozart, Robert Racki e David Zayas. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOLO DUE ORE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Jack Mosley è un agente di polizia stanco e disilluso dalla vita dopo tutte le brutture cui ha dovuto assistere. L'uomo lavora in una stazione di polizia di New York ma passa le sue giornate a bere nei bar. Un giorno, dopo l'ennesimo ritardo, i servizi interni gli affidano un caso solo all'apparenza semplice, portare un testimone a deporre in tribunale. L'uomo da scortare è Eddie Bunker, un piccolo delinquente detenuto in prigione, che però è il testimone chiave in un delicato e complicato processo contro alcuni poliziotti corrotti. L'uomo ha assistito all'assassinio di un informatore da parte di un poliziotto e per essere valida la sua testimonianza deve svolgersi entro due ore della data di rilascio. Mentre i due si stanno avvicinando all'auto, un killer fa fuoco contro la coppia e Jack è costretto a ripararsi in un bar. Il killer è un poliziotto corrotto, che lavora al soldo di Frank Nugent, l'ex partner di Jack. Il poliziotto decide di reagire allo stato di corruzione che regna sovrano nel suo distretto e si pone come missione quella di portare Eddie a testimoniare. Ci sono sedici isolati, da qui il titolo inglese, che separano i due uomini dal palazzo di giustizia e Jack fa di tutto per tenere in vita Eddie. I due scappano dagli uomini di Nugent ma anche da altri poliziotti onesti. Dietro il loro inseguimento c'è anche il capitano di Jack, che ha fatto credere che l'uomo in realtà ha aiutato Bunker ad evadere. I due pur di avvicinarsi al tribunale non esitano a ricorrere alle maniere forti, attraversano appartamenti e si lanciano da scale antincendio arrivando anche a sequestrare un autobus e facendo ostaggi. A bordo del bus, Jack e Eddie arrivano al palazzo di giustizia ma a questo punto arriva il colpo di scena. Jack lascia andare Eddie, che nel frattempo ha avuto modo di conoscere e apprezzare e decide di andare lui stesso a denunciare lo stato di corruzione del suo distretto e a pagare anche per le sue mancanze del passato. L'uomo è condannato al carcere e trascorre due anni in cella. La permanenza in carcere aiuta Jack a disintossicarsi dalle sue dipendenze e ad avere un quadro più lucido del suo futuro. Nel finale Eddie si ricongiunge all'amico e gli offre un lavoro presso la sua attività commerciale.

© Riproduzione Riservata.