STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Amore pensaci tu (domenica, 5 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 5 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 5 marzo 2017, le reti del Biscione hanno preparato un palinsesto ricco e vario per i suoi telespettatori. Canale 5 si affida alla fiction Amore pensaci tu, Italia 1 andrà in prima serata con Le Iene, mentre rete 4 presenta un classico del cinema con Frankenstein. Le altre reti, invece, offrono reality e talent come Tu si que vales, film come il Grande Gatsby o ancora serie televisive come CSI che hanno conquistato tutto il mondo. In questa serata Le Iene Show dovrebbero farla da padrona accaparrandosi il maggior numero di ascolti per il programma d'inchiesta più seguito in Italia. Anche la proposta di Amore pensaci tu dovrebbe soppiantare le fiction che andranno in onda sugli altri canali e reti nazionali.

Arrivato al terzo episodio, Amore pensaci tu racconta un pezzo di vita di una giovane coppia, Anna e Marco. Lui lascia il suo lavoro per favorire la carriera della moglie, e dopo un periodo a fare il mammo, ritorna a lavoro. Una scelta coraggiosa ma che metterà in crisi la coppia. La serata di Canale 5 non si fermerà alla fiction, infatti subito dopo andrà in onda il reality L'isola dei famosi con approfondimenti, curiosità e tutto quello che riguarda i naufraghi. Rete 4 invece in prima serata manda la storia del Dott. Frankenstein, un classico e un capolavoro del cinema che riporta sulla pellicola la voglia dell'uomo di creare un macchina, qualcosa a sua immagine e somiglianza.

Le Iene Show, in onda su italia uno, si apprestano a vivere un'altra serata di inchieste, interviste e servizi sui principali scandali italiani e non. Dopo aver sbugiardado l'Assessore Miccichè, dopo il commovente servizio di Giulio Golia sulla storia di Dj Fabo, gli uomini in nero andranno a caccia di altrettanti fatti scabrosi. La 5 e Italia 2 presentano in prima serata due film, Un soffio per la felicità e Skyline, film e storie diverse per accontentare il folto pubblico di mediaset. Su Mediaset Extra, invece, è possibile vedere il programma Tu si que Vales, il programma che ha catturato l'attenzione di migliaia di italiani e che vede protagonisti centinaia di talenti da tutto il mondo. La serata di Top Crime fila liscio puntanto tutto su CSI New York, le indagini del più famoso gruppo di polizia sullo schermo di casa tua e in prima serata. Iris trasmette uno dei film più belli girati da Leonardo di Caprio negli ultimi anni, Il grande Gatsby. E per finire, senza tralasciare le esigenze dei più piccoli, su Boing andrà in onda prima Batman, il mistero di batwoman e subito dopo Adventure Time