STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti e NCIS (domenica, 5 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 5 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 5 marzo 2017, il palinsesto della Rai è come sempre un suggestivo mix di intrattenimento con i film e le serie tv più seguite, ma anche di reality e programmi di attualità e approfondimento. Sbircinado la programmazione delle emittenti, vediamo che su Rai Uno andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4, su Rai Due, invece, NCIS la fa da padrona con la serie televisiva sul crimine. Attenzione, come ogni domenica, puntata tutta sul programma di Fazio, Che fuori tempo che fa, considerato il programma di punta della Rai in onda su Rai Tre. I restanti canali faranno da collante al folto palinsesto Rai con i reality show come Ballando con le stelle e la riproposizione di grandi classici del cinema come Agente 007 - Si vive solo due volte. La gara degli ascolti potrebbe essere vinta come spesso accade da Fazio, ma occhio alle serie tv e alle fiction prodotti molto amati dagli italiani. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai nel dettaglio.

In onda su Rai uno la fiction Che Dio ci aiuti 4. Due gli episodi in programma in prima serata (Un passo avanti, due indietro - La vita che verrà). Serata al cardiopalma per gli appassionati con Emma che scoprirà l'amore di Azzurra. E' possibile conoscere tutte le anticipazioni e approfondimenti sul sito guida tv della Rai. A seguire Speciale TG1. Rai Due è lo spazio preferito da NCIS, serie tv dal genere crime tra le più amate dagli appassionati. L'unità anticrimine tra le più famosi del globo, guidata dall'agente speciale Gibbs si troverà a risolvere un altro inspiegabile caso.

E' possibile leggere le anticipazioni sull'episodio in programma, Il gioco delle tre carte, sia sulla guida tv rai, sia sul sito dedicato alla serie. Non finisce qua la serata di Rai Due che prosegue con il primo episodio della serie Bull e poi La Domenica Sportiva. Sulla terza rete, Rai Tre, Fabio Fazio la fa da padrone con il suo Che fuori tempo che fa, programma di attualità, approfondimento ed intrattimento che da svariati anni ha fidelizzato gli spettatori della rete nazionale. Subito dopo andrà in onda I ragazzi del Bambin Gesù. Su Rai 4 andrà in onda L'incredibile vita di Timothy Green, commedia drammatica del 2012. La storia di due genitori desiderosi di avere un bambino scoprono di essere entrambi sterili, ma il destino regalerà loro l'opportunità di essere nonostante tutto genitori. Su Rai 5 spazio alla natura e agli animali con Wilde Iberia in estate, con le immagini più belle e caratteristiche degli animali e dei paesaggi tipici dei Pirenei. Su Rai Movie in onda un classico del cinema mondiale, l'Agente 007 - Si vive solo due volte, del 1967, è il quinto film della serie 007 con James bond interpretato dal divo Sean Connery. Infine, su Rai Premium va in onda il programma di ballo più amato dagli italiani, Ballando con le stelle.