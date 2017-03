STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto perfetto (domenica, 5 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 5 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 5 marzo 2017, la piattaforma satellitare di Sky si presenta ricca e corposa nelle proposte per i suoi clienti, reality show, documentari, serie tv e film intratterranno i componenti di tutta la famiglia con un'offerta di programmi di qualità impareggiabile. Sui canali Fox vanno come sempre in onda le serie tv e stasera è il turno di Le regole del delitto perfetto e Convinction, l'azione è la proposta fatta da Fox Crime che stasera ha scelto un film mentre un reality show occupa la prima serata di Sky Uno. I canali dedicati al cinema stasera propongono i generi fantasy, comico e fantascientifico. Dopo questa breve introduzione passiamo al dettaglio della programmazione di Sky.

Su Fox, alle ore 21.15, si parte con l'episodio 12 della terza stagione del telefilm Le regole del delitto perfetto, serie tv statunitense interpretata da Viola Davis e Jack Falahee che racconta le avventure giudiziarie di Annalise Keating, avvocatessa ed insegnante di diretto penale, e del suo studio legale. Su Fox Crime ancora spazio all'intrattenimento poliziesco con il film Tutto per mio marito, film del 2011 con Teri Polo e Esai Morales. La pellicola è incentrata attorno alla storia di Jayne Valseca e della sua famiglia. Improvvisamente suo marito Eduardo viene rapito. Per liberarlo i rapitori chiederanno in cambio un riscatto di milioni di dollari. Per gli amanti delle serie tv thriller, su Sky Atlantic, dalle 21.15 andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di Fortitude, telefilm che narra le avventure della comunità di Fortitude, tranquilla cittadina delle isole Sbavlard popolata da famiglie di minatori che viene sconvolta da un sanguinoso omicidio.

Su Fox Life, alle ore 21.00, verranno trasmessi gli episodi 9 e 10 della prima stagione di Conviction, telefilm legal drama, incentrato sulle vicende legali dell'avvocato Hayes Morrison che accetterà una proposta lavorativa da parte del suo acerrimo nemico pur di non finire in carcere per possesso di cocaina. Su Sky Uno, alle 21.15, spazio ai tatuatori ed al reality show di Ink Master approdato agli episodi 5 e 6 della terza stagione. Per gli amanti del grande cinema Sky Cinema Uno propone alle 21.15 il film drammatico Mothers and Daughters, pellicola del 206 interpretata da Susan Sarandon e Sharon Stone. Alle 21.00, su Sky Cinema Hit andrà in onda il documentario Jo's Hollywood che racconterà curiosità e retroscena della notte degli Oscar. Su Sky Cinema Family, alle ore 21.00, è tempo di magia e fantascienza con il film Mickey Matson e la macchina alchemica. Ci ritroveremo così catapultati nella avventure del giovane Matson, che assieme alla sua amica Sally dovrà impedire che la macchina alchemica finisca nelle mani sbagliate. Ancora cinema su Sky Cinema Passion che dalle 21.00 proporrà il film drammatico/comico dal titolo Il sapore del successo con Bradley Cooper, Sienna Miller e Daniel Bruhl. Infine su Sky Cinema Max spazio alla fantascienza con il film Hancock che ci trasporterà in un ipotetico futuro costellato da eroi interpretati da Will Smith e Charlize Theron.