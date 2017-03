Stefano De Martino / News: frecciatine vicendevoli con l’ex Belen (oggi, 5 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: FRECCIATINE DA E VERSO BELEN – Stefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggio televisivi italiani più in vista del momento. Volto noto del talent Amici e spesso chiamato in causa da Maria De Filippi per alcuni dei suoi programmi di successo. Nell’ultimo anno è stato al centro dell’attenzione soprattutto in ragione del clamoroso addio maturato nel matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Un addio consumato senza polemiche e strascichi vari anche se nell’ultimo periodo i più attenti hanno avuto modo di notare una serie di frecciatine che si sono lanciati da una parte e dall’altra. Le presunte dichiarazioni di Maurizio Costanzo a supporto di Stefano, le belle parole spese da Cecilia Rodriguez per lodare l’attuale compagno di Belen Andrea Iannone fino ad arrivare al tatuaggio dedicato a Belen che lo stesso ballerino napoletano sta per togliersi. Piccoli ma evidenti segnali come tra i due ormai il rapporto si sia ridotto all’osso ed ossia grazie alla presenza del loro figlio Santiago di cui entrambi si prendono cura. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno altre frecciatine neanche troppo velate.

