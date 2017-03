UN SOFFIO PER LA FELICITA'/ Su La5 il film con Barry Pepper (oggi, 5 marzo 2017)

UN SOFFIO PER LA FELICITA', IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 MARZO 2017: IL CAST - Un soffio per la felicità, il film in onda su La5 oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicla di genere drammatica che è stata realizzata nel 2009 per la regia di Jon Gunn. Gli attori che interpretano i protagonisti del film sono Barry Pepper e Mira Sorvino. Il film in questione non sarà trasmesso come una prima visione, infatti già in anni precedenti le reti televisive lo hanno mandato in onda riscuotendo nel telespettatore un gradimento sincero e convincente. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

UN SOFFIO PER LA FELICITA', IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 MARZO 2017: LA TRAMA - Il protagonista maschile del film è Rip Porter, un uomo con forti problemi di alcool, manesco e violento che cerca ogni minimo appiglio per sfogare la sua indole aggressiva sulla moglie Wendy. La donna nonostante gli abusi subiti, ama Rip e anche quando finisce in galera decide di aspettarlo. Passano sette anni da quando Rip è stato arrestato e dopo aver scontato la sua pena in carcere, viene rilasciato e trova Wendy pronta ancora ad accoglierlo. Quello che Rip non sa e che ignora completamente e che la moglie era incinta quando lui è stato arrestato. La donna aveva portato avanti la gravidanza, da sola, partorendo un bambino bellissimo che però decide di dare in adozione in quanto non aveva le risorse economiche per potergli assicurare un futuro idilliaco. Rip resta sconvolto da questa notizia, ma allo stesso tempo ha tutta l'intenzione di voler conoscere suo figlio e riportarlo a casa con lui non avendo mai aderito e firmato i documenti dell'adozione. Il piccolo si chiama Joey ed è stato adottato dai Campbell, una coppia di genitori amorevoli e affettuosi che restano totalmente spiazzati quando Rip e Wendy si presentano con lo scopo di conoscere Joey. Di fronte alla legge devono cedere e mentre nel primo incontro conoscitivo le cose vanno nel verso giusto quasi facendo sperare che il cambiamento di Rip sia reale, nel secondo incontro Joey si ferisce a causa della mancanza di autocontrollo del papà. Dopo un'attenta analisi Rip e Wendy decidono di firmare i documenti per l'adozione per assicurare un futuro migliore a Joey e perchè si rendono conto che probabilmente non sono pronti ad assumere il ruolo di genitori. L'unica cosa a cui ambiscono è cercare di mantenere un buon rapporto con loro figlio che non cresceranno personalmente ma che desiderano continuare a conoscere anche se da lontano.

