UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini rincorre Soleil, Giulia resterà a guardare? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: LUCA RINCORRE SOLEIL, GIULIA RESTERÀ A GUARDARE? (OGGI, 5 MARZO 2017) - Luca Onestini, nei prossimi appuntamenti con il trono classico di Uomini e Donne, sarà profondamente distratto da Soleil Sorge e dalla volontà della corteggiatrice di conoscere un po' meglio Marco Cartasegna, ma in questa vicenda rischia di perdere Giulia Latini, una persona a lui molto cara che risentirà parecchio della sua lontananza. Nei prossimi appuntamenti, i due potranno confrontarsi nel corso di un'esterna, ma a Giulia Luca Onestinia apparirà distante e con la testa altrove, e naturalmente non potrà fare a meno di dare la colpa alla bella Soleil. In studio, infatti, si parlerà proprio di questo e Giulia riceverà delle critiche proprio dalla sua rivale, che la accuserà di essere "ipocrita e costruita". Nelle ultime ore, per Giulia Latini sono arrivati molti messaggi pieni di affetto proprio sui social, dove alcuni follower non hanno potuto fare a meno di notare come Luca Onestini sia cambiato nel suo percorso da tronista. "Giulia ma perché Luca ti ha attaccata perché salutavi il tuo ex mentre a Soleil, che fa peggio, ovvero ci esce con il suo ex non dice nulla?", "Può essere che Luca sia così annebbiato da non vedere quello che combina Soleil? (...) Ma il problema è: dove è andato a finire il principe azzurro, il corteggiatore perfetto?", "La vita corre e le persone sbagliate meglio lasciarle per strada il prima possibile, questa è una frase detta da Luca in un'intervista quando faceva il tentatore e allora Luca cosa aspetti il treno passa una volta sola!", "Bellissima @bionditudo... dai retta ad una vecchietta.... lascia lo studio non farti prendere in giro da Luca non ne vale la pena... tu sei una ragazza speciale e molto intelligente...". Giulia Latini ascolterà i consigli delle sue follower o seguirà il suo cuore con la speranza di conquistare Luca Onestini?

