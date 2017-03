UOMINI E DONNE/ Anticipazioni trono gay: ecco i primi candidati (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: TORNA IL TRONO GAY? ECCO I PRIMI CANDIDATI – In attesa della puntata del trono classico di Uomini e Donne con cui Maria De Filippi presenterà al pubblico le nuove troniste, Rosa Perrotta e Desireè Popper, sul web si rincorrono rumors sulla partenza della nuova edizione del trono gay. Dopo il successo ottenuto con Claudio Sona che, insieme a Mario Serpa, suo attuale compagno, ha regalato emozioni ai telespettatori, Maria De Filippi e la sua redazione starebbero pensando di riportare subito in tv il trono gay. A tal proposito, secondo quanto si legge sul portale Anticipazioni.tv, sono stati contattati già alcuni ragazzi. Il primo nome è quello di Dante, un ragazzo che come scrive il sito in questione avrebbe già rifiutato di partecipare a Uomini e Donne perché avrebbe una relazione a cui non intende rinunciare. Il secondo ragazzo contattato si chiama Matteo ed è più conosciuto per aver corteggiato Claudio Sona. Il terzo nome è poi proprio quello di Francesco Zecchini che, dopo essere stato rifiutato da Claudio Sona che gli ha preferito Mario Serpa, risulta essere ancora single. Il nuovo tronista gay sarà proprio tra tali nomi o ci sarà un nome a sorpresa? Il pubblico si aspetta un degno erede di Claudio Sona che con la sua bellezza, la sua semplicità, umiltà e sincerità è rimasto nel cuore di tutti?

