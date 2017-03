UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani presto a Verissimo: nuove rivelazioni su Giorgio Manetti? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI SBARCA A VERISSIMO - Da sette anni protagonista del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è ormai diventata una beniamina dei telespettatori che si sono appassionati prima alla sua storia d’amore con Giorgio Manetti e poi alle sue diverse avventure sentimentali. Gemma, infatti, attualmente single, continua a cercare il suo principe azzurro anche se, al momento, non ha avuto molta fortuna. Nonostante le conoscenze con Marco Firpo e Michele D’Ambra, infatti, nel cuore di Gemma Galgani continua ad esserci Giorgio Manetti, l’aitante cavaliere con cui ha vissuto otto mesi d’amore e di passione. Dalla fine della relazione con Giorgio è passato più di un anno e mezzo ma Gemma continua ad avere sentimenti importanti per lui anche se non riesce ad ammetterlo. La Galgani, tuttavia, potrebbe regalare nuovi indizi sul suo amore per Giorgio nella sua ospitata a Verissimo. La dama storica del programma di Maria De Filippi, infatti, come svela il portale Gossip e Tv, sbarcherà presto nel salotto di Verissimo. Dopo essere stata a protagonista di una puntata speicale del trono over trasmessa in prima serata, dopo aver parlato del suo amore con Giorgio nel salotto di Barbara D’Urso, cosa racconterà Gemma a Silvia Toffanin?

