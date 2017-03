UOMINI E DONNE / Gossip: Andrea Melchiorre torna in televisione, ecco l’annuncio per le fan!

UOMINI E DONNE, GOSSIP: ANDREA MELCHIORRE DI NUOVO IN TV, ECCO PERCHÉ - Le fan di Uomini e Donne, non hanno perso ancora le speranze di poter rivedere Andrea Melchiorre sul trono classico. Le estimatrici della parte giovane del programma infatti, non hanno mai perso di vista le gesta dell'ex scelta di Valentina Dallari seguendolo sui social che gli regalano sempre notevoli soddisfazioni. Dopo la fine della loro relazione (durata pochissimo), le estimatrici hanno costantemente sperato di poterlo ritrovare alla corte di Maria come nuovo tronista ed invece... Attualmente questa possibilità è stata accantonata ancora una volta anche perché, come ben sapete, il trono classico ha all'attivo ben 4 tronisti tra uomini e donne. Andrea però, per la gioia delle fan è di nuovo tornato in pista in televisione: volete sapere dove, come, quando e perché? Bene, siete proprio nel posto giusto! Dopo la fine della sua esperienza televisiva con Uomini e Donne, Andrea Melchiorre è diventato un acclamato fashion blogger, tanto da aprire un blog ed essere seguitissimo anche su Instagram, social che usa prevalentemente per lavoro. Andrea infatti, si è sempre tenuto alla larga dal gossip e le chiacchiere di cronaca rosa e, il suo nome era recentemente tornato in pista per una potenziale partecipazione alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2017 (poi smentita). Tra indiscrezioni degne di nota, il popolo della rete aveva avanzato l'ipotesi di un flirt con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi ma, anche questa news, è stata smentita dalla giovane torinese. Attualmente infatti, Andrea Melchiorre risulta essere piacevolmente single e, le fan del programma lo rivedranno presto in televisione protagonista di una pubblicità di una famosissimo brand di orologi e bijoux. Cliccate qui per visionare l’ultimo scatto online di Melchiorre insieme all’amico Andrea Damante.

