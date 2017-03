UOMINI E DONNE / Gossip: Giulia De Lellis non è andata sull'Isola per ‘colpa’ di Andrea Damante?

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: ANDREA DAMANTE GELOSO DI GIULIA DE LELLIS? LE NUOVE INDISCREZIONI - Giulia De Lellis non ha partecipato alla dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi per colpa della gelosia di Andrea Damante? Come ben sapete, la giovanissima fashion blogger diventata famosa per avere partecipato alla scorsa stagione di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice, doveva sbarcare in Honduras per prendere parte alla nuova edizione del programma dedicato alla sopravvivenza che, almeno fino ad ora, fa acqua da tutte le parti. Durante una recente intervista Giulia aveva già spiegato la motivazione del suo dietrofront, affermando: "Secondo le tabelle mediche imposte dalla produzione io ero e sono sottopeso. Mi è dispiaciuto perché era una esperienza che avrei voluto fare", ha confessato la romana per poi ribadire anche di avere provato ad ingrassare ma di non esserci riuscita. Il settimanale Vip però, ha proposto un'altra indiscrezione che si discosta dalle recenti dichiarazioni della De Lellis. In quanto, secondo il giornale di gossip, Giulia De Lellis non sarebbe partita in direzione Honduras per colpa della gelosia di Andrea Damante: sarà questa la verità? "Secondo alcune voci, la romana sarebbe stata dissuasa dal fidanzato Andrea Damante in preda a un attacco di gelosia, ma c’è anche chi sussurra che l’inviato Bettarini ci avrebbe messo lo zampino dopo le critiche ricevute dalla coppia al Grande Fratello Vip", si legge. A questo punto è caccia aperta alla verità. Giulia però, è stata apprezzata da subito dal grande pubblico proprio per la schiettezza e la sincerità e quindi, ci appare difficile che, per "colpa" di un attimo di gelosia e di alcuni "consigli", abbia volontariamente deciso di mettere da parte una esperienza tanto forte come quella de L'Isola die Famosi. A questo punto attendiamo una nuova replica da parte della diretta interessata.

© Riproduzione Riservata.