UOMINI E DONNE / Gossip: Mario Serpa, la frecciatina di Emanuele Mauti “sputare veleno fa comodo”

UOMINI E DONNE, GOSSIP: EMANUELE MAUTI CONTRO MARIO SERPA, LE ULTIME DICHIARAZIONI - Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono innamorati come non mai. La giovane coppia data durante il corso della seconda stagione del trono classico di Uomini e Donne, sta già regalando al pubblico piacevoli emozioni anche lontano dagli schermi. Il percorso televisivo di Sonia, dopo aver cambiato il suo ruolo è stato breve e conciso. Dopo la delusione del trono di Claudio D'Angelo che ha preferito uscire fuori dal programma con Ginevra Pisani piuttosto che con lei, la Lorenzini ha ottenuto la tanto ambita poltrona rossa e, dopo una forte commozione ha preso posto iniziando il nuovo percorso. Emanuele Mauti è stato uno dei ragazzi che da subito hanno catturato la sua attenzione. Tutto tra loro pareva andare bene fino a quando Mario Serpa non ha cambiato le carte in tavola evidenziando una spinosa segnalazione ai danni di Sonia. La Lorenzini però, per non rovinare il suo percorso con l'attuale fidanzato ha deciso di confessargli tutto durante una esterna. Emanuele ha dapprima apprezzato la presa di posizione di Sonia ma poi ha lasciato lo studio per poi farne ritorno tra le braccia dell'amata. Come procedono le cose tra loro due? Intervistato dal profilo Instagram di "GossipTvOfficial", Emanuele ha raccontato gli ultimi retroscena confessando di stare insieme ad una donna con la "D" maiuscola. Mauti si è espresso anche su Mario Serpa e le sue segnalazioni: "Mario ha fatto benissimo a riportare quella segnalazione ma non ha fatto assolutamente bene a fare delle allusioni, ovvero a pensare che ci fosse un accordo, perché questa era una sua idea! La segnalazione era reale però poi l’allusione e la conclusione di dire che c’era un accordo è assolutamente inventato!". Di seguito, è arrivata anche la frecciatina verso l'attuale fidanzato di Claudio Sona: "Credo che fosse un modo per Mario per risaltare la propria persona e darsi un tono all’interno del programma e per cercare di creare una storia e sputare un po’ di veleno su Sonia, non perché lui ce l’avesse con Sonia ma perché sputare veleno in tv fa sempre comodo!". Emanuele ha successivamente raccontato della convivenza con Sonia parlando dell'amore che prova per lei: "Se qualcuno chiama ciò amore… sono assolutamente innamorato! Ad oggi credo di aver trovato la donna della mia vita! Siamo andati a vivere insieme per viverci al 100%".

