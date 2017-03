Uomini e Donne/ Anticipazioni: Soleil troverà in Marco tutto quello che cerca? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL TROVERÀ IN MARCO TUTTO QUELLO CHE CERCA? - I tira e molla fra Solei Sorge e Luca Onestini saranno ancora una volta al centro delle prossime puntate del trono classico. La corteggiatrice, infatti, non è rimasta indifferente al fascino di Marco Cartasegna e in breve tempo, complice l'indecisione di Luca Onestini, ha rivolto le sue attenzioni nei confronti del nuovo arrivato. Negli appuntamenti della prossima settimana, Luca chiederà a Solei di chiarire una volta per tutte alcuni suoi comportamenti particolarmente ambigui, ma a difesa della corteggiatrice interverrà Maria De Filippi, che evidenzierà come, un'eventuale frequentazione fra Marco e Soleil, potrebbe chiarire una volta per tutti i dubbi che il tronista nutre nei confronti della ragazza. Onestini, però, è certo di volere al suo fianco una donna decisa e non una persona incapace di fare le proprie scelte e questa situazione potrebbe allontanarlo ulteriormente da Soleil, che sembra trovare in Marco tutta la sicurezza di cui ha bisogno.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, INSIEME E TUTTA UN'ALTRA STORIA! FOTO - A tre mesi dalla scelta che li ha uniti nel salotto di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci appaiono più felici che mai. Poche ore fa, infatti, l'ex tronista ha pubblicato sui social un nuovo scatto che la ritrae, ancora una volta, in compagnia del suo fidanzato. I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, mentre passeggiano si guardano negli occhi, persi l'uno nello sguardo dell'altra, e come sempre non fanno mancare la loro dedica d'amore nella didascalia dell'immagine: "Perché insieme è tutta un'altra storia! #buongiorno #buonadomenica #picoftheday #mood #love", scrivono infatti i Marchesucci. Anche stavolta, naturalmente, non mancano i commenti dei tanti fan che ogni giorno seguono con grande entusiasmo i loro aggiornamenti: "Buona domenica piccioncini", "Bellissimi veramente", "Siete meravigliosi". Se volete visualizzare la foto di Clarissa e Federico direttamente sul profilo social dell'ex corteggiatrice, potete cliccare qui.

