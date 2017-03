AMICI 16/ Ed. 2017 Anticipazioni e news: ecco quando inizierà il serale e chi potrebbe esserci (oggi, 6 marzo)

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI E NEWS: DATA SERALE E POSSIBILE CAST (OGGI, 6 MARZO) - Quando inizia il serale di Amici 16? Durante il corso dell'ultima puntata pomeridiana di sabato, si sono delineati i primi contorni dell'attesissimo appuntamento in prime time. Maria De Filippi, da perfetta padrona di casa ha fornito le primissime indicazioni utili in riferimento allo spettacolo che aprirà i battenti tra circa tre settimane. Durante il corso dei daytime in onda su Real Time (canale 31), si sono abbondantemente aperti nuovi retroscena sulle sfide tra allievi in attesa della fase più difficile quanto magica del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ormai 16 fortunatissime edizioni. Amici continua ad essere la perfetta scuola del talento che non perde mai un colpo ed anzi, edizione dopo edizione, traccia sempre i contorni di una vetrina che produce talenti di altissima qualità. Da Emma Marrone, ad Alessandra Amoroso, i The Kolors, Elodie, Sergio Sylvestre, Annalisa e Lele che, tra le altre cose, ha anche vinto l'ultimo Festival di Sanremo nella categoria "Nuove Proposte". Tornando all'edizione attuale, anche questa possiede al suo interno numerosi talenti. A cominciare da Lo Strego che, proprio lo scorso sabato si è aggiudicato la maglia del serale 2017 tra gli applausi del resto degli allievi della scuola. Per quanto riguarda invece la data ufficiale di debutto, Amici serale 2017 inizierà sabato 25 marzo. Con molta probabilità, la prima puntata verrà registrata una settimana prima e quindi, sabato 18 gli allievi si ritroveranno in studio per registrare il loro debutto che terminerà anche con la prima eliminazione ufficiale. Per quanto riguarda il cast, attualmente sembrerebbero confermati solo Elisa e Morgan. Grandi assenti invece, Emma Marrone, J-Ax e Nek. In giuria invece, non ritroveremo nemmeno Sabrina Ferilli, Loredana Bertè e Anna Oxa. Tra i papabili nomi che girano insistentemente, si avanza sempre di più quello di Giorgia così come Fiorella Mannoia, ospite di Maria nel corso del passato sabato. In giuria invece, ci sono ottime possibilità di ritrovare Simona Ventura che, dopo “Selfie – Le cose cambiano” potrebbe tornare alla corte di Maria.

