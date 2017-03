AVANTI UN ALTRO/ La concorrente perde il montepremi. Chi giocherà oggi, 6 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 6 marzo 2017) - Il game show più simpatico della tv, Avanti un altro, non si ferma neanche di domenica e anche ieri, dagli studi Elios di Roma, ci ha regalato una puntata ricca di sano divertimento. In attesa di scoprire chi giocherà oggi, lunedì 6 marzo 2017, vediamo cosa è successo. La puntata ha inizio con lo scambio di battute tra il conduttore Paolo Bonolis e la ruspante valletta del giorno (un'anziana signora dal buffo dialetto ma dal sorriso contagioso) fanno subito capire il tenore scanzonato della puntata. Il primo concorrente è il ventiduenne romano Jordi che assiste all'ingresso conturbante e alla presentazione del salottino da parte di Miss Claudia. I personaggi che possono essere scelti oggi sono: la giapponese, l'alieno, la ciociara, il crociato e lo scienziato pazzo. Jordi riesce a rispondere in maniera corretta a tre domande aggiudicandosi il diritto di pescare un "pidicozzo", non prima però di aver eseguito l'ormai storico gesto scaramantico di tastare il fondo schiena del conduttore, che il ragazzo chiama simpaticamente "culomat". La cifra di € 15.000 non è molto soddisfacente e Jordi decide di continuare a giocare, dovendo però abbandonare lo studio dopo aver sbagliato le risposte sulle canzoni da completare. È il turno della bella Vanessa da Livorno che, indovinando tre risposte su quattro, ottiene il suo diritto di tentare la fortuna, non prima però di aver tastato il fondo schiena di Luca Laurenti. Il rito propiziatorio questa volta risulta vincente e, con la cifra di € 75.000, Vanessa ottiene il titolo di campionessa di giornata accomodandosi nella postazione d'onore. Entra poi sul suono della trombetta il concorrente Lino e qui parte una involontaria gag quando le truccatrici entrano di corsa a tamponare il viso del conduttore credendo di essere in pubblicità. Al rientro dalla pausa pubblicitaria Lino attende di potersi presentare mentre Bonolis raccoglie i doni alimentari portati dalle signore del pubblico e, lanciando una confezione a Laurenti che la afferra rompendola, crea non poco caos con briciole sparse ovunque. Lino da Salerno inizia il suo lungo monologo di presentazione sulla sua attività cercando di promuovere la sua terra mentre i conduttori ironizzano con lui facendo tutt'altro. Il concorrente, dovendo scegliere un personaggio dal salottino, sceglie la ciociara ma purtroppo non riesce a rispondere correttamente alla domanda. Al grido di Avanti un altro arriva Serena da San Severo che sembra, come Lino, voler promuovere il suo territorio raccontando aneddoti sulle feste di piazza del suo paese. Per lei c'è il "Bonos" che le permetterebbe di raddoppiare la cifra pescata in caso di vincita, ma purtroppo la ragazza non riesce a superare la manche. Miguel da Cagliari sbaglia di netto le risposte sull'argomento "Stanlio e Ollio", dei quali i due conduttori si dimostrano essere ottimi imitatori, e lascia velocemente la sua postazione. È il turno della pluri mamma (di ben quattro figli maschi) Daniela che però, sbagliando due risposte su due, abbandona subito lo studio. La rapida carneficina di concorrenti continua con Andrea da Genova, Clarissa da Milano e Marco da Terni che, nonostante abbia tentato il gesto scaramantico sul sedere di entrambi i conduttori, pescando per due volte la somma di € 10.000, non riesce a superare il budget della campionessa di giornata. Vanessa affronta quindi il gioco delle domande finali con la possibilità di vincere ben € 175.000. Si sa che in questa fase l'emozione e la memoria giocano sempre brutti scherzi. La ragazza infatti sbaglia più volte una risposta facendosi sfuggire un simpatico "cazzarola" e purtroppo, anche a tempo congelato, sbaglia per la terza volta consecutiva la stessa risposta, perdendo così la possibilità di vincere il montepremi. La puntata si conclude con l'irresistibile simpatia della valletta che rinnova a tutti l'appuntamento a questa sera.

