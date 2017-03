BARQUERO/ Su Rai Movie il film di Gordon Douglas con Forrest Tucker

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

BARQUERO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 MARZO 2017: IL CAST - Barquero è un film western del 1970 diretto da Gordon Douglas (Assalto alla Terra, L'inchiesta pericolosa, L'investigatore) ed interpretato da Lee Van Cleef (Il buono, il brutto, il cattivo, Per qualche dollaro in più, Da uomo a uomo), Warren Oates (Il mucchio selvaggio, Voglio la testa di Garcia, Strada a doppia corsia) e Forrest Tucker (Chisum, La signora mia zia, Iwo Jima - Deserto di fuoco). Barquero andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di lunedì 6 marzo, alle ore 21.20: andiamo a vedere la trama nel dettaglio.

BARQUERO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 6 MARZO 2017: LA TRAMA - Ecco la trama di Barquero in onda stasera su Rai Movie. Travis (Lee Van Cleef) è un uomo dal passato misterioso, che ha costruito un traghetto fra le due sponde di un fiume al confine fra Messico e Stati Uniti. Attirate dalla sua iniziativa e dalla possibilità di passare facilmente il confine, diverse persone si sono stabilite vicino al traghetto, formando un piccolo villaggio sulla sponda statunitense. Al paesino arrivano tre fuorilegge, avanguardia della banda di Rent (Warren Oates), che intende varcare il confine e fuggire in Messico utilizzando il traghetto di Travis. Quest'ultimo riesce però ad avere la meglio sui banditi, e ne fa scomparire le tracce. Quando finalmente Rent arriva, con l'esercito alle calcagna, Travis e gli abitanti del villaggio si sono trasferiti sulla sponda messicana, così il ricercato non ha modo di costringere il traghettatore ad aiutarlo nella fuga. I soldati degli Stati Uniti incalzano però i banditi, che decidono di tentare il guado con delle zattere di fortuna appena costruite. Se dovessero riuscire nel loro intento la loro vendetta contro Travis e gli abitanti del villaggio sarà sanguinosa.

