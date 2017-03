BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Ridge innamorato di Quinn? E se fosse solo una messinscena...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: E SE FOSSE TUTTA UNA MESSINSCENA? - Le puntate americane di Beautiful stanno concedendo ampio spazio al flirt cominciato ormai da diverse settimane tra Ridge e Quinn. La coppia a San Francisco si è scambiata un primo bacio appassionato al quale hanno fatto seguito altre due situazioni romantiche, una delle quali è stata scoperta da Ivy. Anche Charlie ha cominciato a nutrire i primi sospetti su questa coppia, dopo avere visto la Fuller ripulire di rossetto le labbra del figliastro, gettando poi le prove del 'delitto' in un cestino. La questione non sembra destinata a finire qui, anche se nel frattempo una ignara Brooke sta pensando al suo futuro al fianco dell'uomo che ha sempre amato. Ma cosa sta davvero passando per la mente di Ridge? Non possiamo dimenticare che in un primo momento lo stilista aveva pianificato un simile 'tradimento' per provare l'inaffidabilità di Quinn. Da quel momento tale possibilità è stata accantonata, anche se tra i telespettatori il sospetto non è mai venuto meno. E se si trattasse ancora di un subdolo piano per liberarsi della dark lady?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: STEFFY LASCIA WYATT? - Questa volta Steffy non sarà disposta a cambiare idea riguardo alle nuove manipolazioni di Quinn. E per liberarsi dalla suocera una volta per tutte, nella puntata di Beautiful di oggi la Forrester sarà pronta a tutto persino a lasciare il marito, che mai avrebbe sposato se non fosse stato proprio per la folle Quinn. Per questo, dopo avere lanciato un ultimatum che è rimasto inascoltato, Steffy deciderà di confrontarsi con Wyatt riguardo la sua decisione: fino a quando Quinn resterà a villa Forrester, lei se ne andrà nella casa sulla scogliera! Non si parlerà, almeno per il momento della fine di questa unione che comunque sembrerà inevitabilmente destinata a naufragare. Di fronte alla peggiore delle ipotesi, Wyatt tornerà a pregare la moglie, chiedendole di permettergli di parlare con la madre per un'ultima volta, nel tentativo di farla tornare alla ragione. Ma questa volta la pazienza di Steffy sembrerà davvero avere toccato un punto di non ritorno!

