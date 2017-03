BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 7 marzo: tutto rimandato a domani, oggi è in scena lo speciale!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: TUTTO RIMANDATO A DOMANI - Brutte sorprese per i fan di Beautiful che domani vedranno quello che doveva andare in onda oggi ovvero l'epico scontro tra Liam e Wyatt. I due fratelli si ritroveranno alla Spencer ancora per parlare di Quinn e del suo ingresso nella vita di Steffy nonostante le promesse del figlio. E adesso? Il loro discorso è rimandato a domani pomeriggio quando la soap tornerà in onda con una puntata "normale". Oggi, infatti, Beautiful ci ha tenuto compagnia con il famoso speciale su Montecarlo con i dietro le quinte e le curiosità sulle puntate girate a Montecarlo. Regia, scene, canzoni che hanno fatto da sottofondo ai momenti più romantici della soap. A fare da sfondo alle puntate ci sono anche gli attori della soap che hanno partecipato alla trasferta. Proprio loro hanno raccontato quelle scene, quei momenti, la bella Montecarlo e anche i problemi di comunicazione con le troupe francesi.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 MARZO: STEFFY LASCIA LA CASA SULLA SPIAGGIA? - Che conseguenze avrà l'ultimatum lanciato da Steffy a Quinn? Dovremo attendere la puntata di Beautiful di domani per saperne di più, considerando che oggi andrà un episodio speciale dedicato alla trasferta a Montecarlo. LA Fuller non avrà nessuna intenzione di assecondare le richieste della nuora e il suo aut aut, confermando la decisione già presa: resterà a casa di Eric per vivere felice a fianco dell'unico uomo che l'abbia amata e accettata. Furiosa per questa dichiarazione, Steffy correrà da Wyatt per annunciargli le ultime novità. Il marito sarà già a conoscenza di questo fatto, che la madre gli ha raccontato in precedenza, e faticherà a reprimere la rabbia della moglie. La Forrester infatti non avrà nessuna intenzione di accettare questa ennesima pazzia e confermerà di essere pronta a tutto pur di non vedere Quinn ed Eric insieme. Per questo gli dirà di avere preso una decisione riguardo il loro matrimonio: lei lascerà la casa sulla spiaggia se Quinn non tornerà indietro sui suoi passi, ponendo fine alla sua relazione con Eric. Sconvolto di fronte alla peggiore notizia possibile, Wyatt non potrà credere alle sue orecchie e pregherà la moglie di cambiare idea. Le dirà di non arrivare a tanto, rinunciando al loro amore per colpa di Quinn. Ma quando Steffy sarà ancora irremovibile, prometterà di parlare con la madre, dicendosi certo che questa volta la Fuller gli darà ascolto. Sarà l'ennesima falsa illusione del figlio di Bill?

© Riproduzione Riservata.