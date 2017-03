BELEN RODRIGUEZ/ News: le danze scatenate della sorella Cecilia con il suocero, video (oggi, 6 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE DANZE SCATENATE DELLA SORELLA CECILIA CON IL SUOCERO ANGELO MONTE, VIDEO - Nel weekend la famiglia di Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno di mamma Veronica Cozzani. La showgirl argentina col fidanzato Andrea Iannone, la sorella Cecilia e alcuni amici sono andati a prendere la festeggiata e il suo accompagnatore, papà Gustavo, in limousine. Dopo una cena al Ricci, il ristorante milanese di cui Belen è socia, l’allegra famiglia si è data alle danze. La serata è sta ampiamente documentata sui social network da Veronica Cozzani, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato molte foto scattate in limousine e nel locale. Tra contenuti riguardanti al serata ci sono anche alcuni video e in uno di questi vediamo Cecilia, la sorellina minore di Belen, ballare scatenata sulle note di “Vivir mi vida” di Marc Anthony. A danzare con lei su questo coinvolgente ritmo latino non c’è però il fidanzato Francesco Monte, ma bensì il suocero Angelo, come descritto da Veronica nella didascalia del breve filmato che ha collezionato oltre 30mila like in meno di un giorno: clicca qui per vedere il video.

