BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE/ Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: Valentino Talluto e la sicurezza

BIANCO E NERO, CRONACHE ITALIANE: ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 MARZO 2017. SICUREZZA, VALENTINO TALLUTO E TANTO ALTRO - Luca Telese e Francesca Lancini sono pronti a guidare un nuovo appuntamento con Bianco e Nero - Cronache italiane sul piccolo schermo di La7: il programma, che vede al centro i più recenti e discussi fatti di cronaca, torna in prime time stasera, lunedì 6 marzo 2017, con diversi temi pronti per essere proposti ai telespettatori. Impossibile non partire dagli ultimi dibattiti relativi alla sicurezza, specie nelle nostre case, e alla legittima difesa: in questo frangente si prenderanno in considerazione sia la denuncia pubblica fatta da Adriano Celentano e Claudia Mori, sia le parole che Francesco Facchinetti ha affidato ai social network, dopo che un intruso si è introdotto all'interno dell'abitazione di suo padre. Nei giorni scorsi, come si legge su RaiNews, ha preso il via processo che vede al centro Valentino Talluto, accusato di epidemia dolosa e lesioni gravissime per aver adescato e infettato con il virus dell'HIV diverse donne negli anni passati: nello studio di Bianco e Nero - Cronache italiane farà capolino una delle sue vittime, pronta a raccontare questa tragica esperienza. Tanti ancora i temi che animeranno la serata: si tornerà per esempio a discutere del caso Varani, lasciando puoi spazio a quanto successo ad Elisabetta Sterni, che non è rimasta ferma dopo aver scoperto un suo video in rete, e anche ad una parentesi relativa all'alimentazione e ad un prodotto che consumiamo quasi quotidianamente: la pasta. Diverse anche le personalità attese in studio da Luca Telese e Francesca Lancini: l'appuntamento è per le 21.10, clicca qui per vedere il post dove vengono annunciate le anticiupazioni.

