BILLIONS 2 / Anticipazioni puntata 6 marzo 2017: Axe riprende ad osare e mira alla NFL

BILLIONS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 6 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Billions 2, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Giocata vincente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: per dirottare l'attenzione del Procuratore Generale, Chuck (Paul Giamatti) ordina al proprio team di cercare un caso grosso su cui concentrarsi, anche nel caso in cui fosse spinoso. Bryan (Toby Leonard Moore) non comprende l'atteggiamento del capo, ma crede fermamente che sia strano. Intanto, Axe (Damian Lewis) continua a formare le reclute della Capital e viene informato da Mafee (Dan Soder) che Krakow (Danny Strong) potrebbe aver preso di mira un'azienza cinese. Il broker rivela anche che la sua analista, Taylor (Asia Kate Dillon), ha scoperto alcuni indizi, ma Axe crede che sia ancora un buco nell'acqua. Rimane invece conquistato dalla ragazza quando capisce che ha osservato le azioni online di Cracow, fino a scoprire un'azienda fittizia di cui è il maggior finanziatore. Wendy (Maggie Siff) invece riceve una visita del suocero, che non capisce per quale motivo abbia lasciato il marito. La terapeuta, dopo aver preso le distanze, informa anche Chuck che entro breve verrà interrogata da Dake (Christopher Denham). Prima di proseguire con l'inchiesta, Dake impone a Bryan di rivelargli tutto ciò che ha sul versamento fatto dalla Capital a Wendy. Si presenta poi nell'ufficio di Axe e dopo avergli ricordato dei 5 milioni di dollari, gli rivela che in realtà il suo ufficio non ha intenzione di muoversi contro di lui. Ha interesse invece nell'eliminare Rhodes e l'unico modo è che lui testimoni che effettivamente quel versamento si riferiva ad una bustarella. Dopo aver preso tempo, l'avvocato di Axe gli fa presente che denunciare il Procuratore vorrà dire anche mettere a rischio Wendy. Una volta scoperto l'obbiettivo di Cracow, Axe ha modo di parlare ancora con Taylor. Non comprende infatti come mai abbia preso così a cuore il caso, nonostante abbia voluto rifiutare l'offerta di lavoro fatta in precedenza. Il miliardario intuisce che lo sta mettendo alla prova, ma osa ancora di più e le offre fino ad 1 milione di dollari l'anno come guadagno. L'analista invece crede che per via della sua natura non potrà permanere a lungo sul posto. Concorano però che avranno un accordo settimanale, in cui Taylor gli garantisce la sua disponibilità H24. Quella sera, mentre Wags (David Costabile) dà in escandescenza per il comportamento di un giovane broker, Chuck affronta il padre. Quest'ultimo tuttavia crede che i problemi fra il figlio e Wendy ruota solo attorno ai soldi. Gli consegna poi un anello in modo che lo regali alla moglie per dimostrargli che vuole ancora ricucire il loro rapporto. Anche se il Procuratore lo allontana, la sua mente inizia a pensare a come togliersi dai pasticci. Realizza però che l'unico modo per salvarsi è insinuare che il suo ufficio abbia aperto un'inchiesta su Boyd (Eric Bogosian) con il benestare del Procuratore Generale. In questo modo, si assicura di non essere licenziato perché altrimenti l'opinione pubblica penserebbe ad un sostegno del suo ufficio nei confronti di Boyd. Quest'ultimo chiede quindi il sostegno di Axe, nonostante alcuni giorni prima lo avesse attaccato pubblicamente proprio per il suo modus operandi negli affari.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 6 MARZO 2017, EPISODIO 3 "GIOCATA VINCENTE" - Nel prossimo episodio di Billions 2, vedremo di nuovo Chuck impegnato nella guerra contro Boyd, mentre Axe inizierà a vagliare la possibilità di acquistare un squadra della NFL. In ballo c'è ancora il patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia, che potrebbe provocare delle conseguenze anche su Wendy. Dopo una grande assenza, rivedremo di nuovo Lara in compagnia del marito miliardario. La loro coppia, al contrario di quella formata da Chuck e Wendy, sembra aver trovato delle solide basi per guardare al futuro. Chuck invece è del tutto impegnato sul fronte lavorativo ed avrà un incontro chiarificatore con Boyd.

