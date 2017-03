Ballando con le stelle 2017/ Antonio Palmese dà scandalo con foto hot: Milly Carlucci infuriata!

Ballando con le stelle 2017, l'attore Antonio Palmese dà scandalo, pubblicando foto hot su Instagram: Milly Carlucci infuriata - Quest'anno Ballando con le stelle procede tra una polemica e l'altra. Se la Lucarelli infiamma lo studio e la Carlucci bacchetta la Celentano, una "stella" del cast dà scandalo. Sarebbe stato l'attore Antonio Palmese a far adirare la conduttrice dello show del sabato di RaiUno e con delle foto hot che hanno dato scandalo sul web. È il portale Dagospia a pubblicare gli scatti senza veli dell'attore (che ora sono però spariti dal web) che ha tra le braccia una donna, come lui, totalmente nuda. Gli scatti in questione sarebbero apparsi sul profilo Instagram dell'attore, e quindi da lui pubblicati, ieri notte ma avrebbero avuto breve vita. Il bell’attore attualmente in gara con Samanta Togni a Ballando con le Stelle avrebbe scatenato le ire di Milly Carlucci, portando la conduttrice a prendere seri provvedimenti. Su Dagospia infatti si legge: “In pochi minuti, una Milly Carlucci adirata avrebbe fatto rimuovere tutto”. E così è stato: poco dopo il set fotografico senza veli di Palmese è scomparso lasciando tuttavia qualche traccia (visti gli screenshot fatti da Dagospia). Scandali a parte, la gara a Ballando con le stelle procede per il meglio anche se ormai una cosa è certa: in questa edizione la noia è assolutamente bandita!

