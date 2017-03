Beautiful/ Video replica puntata 4 marzo: Steffy e Quinn allo scontro dopo una sconvolgente rivelazione

Beautiful, video replica puntata 4 marzo: Nelle ultime puntate di Beautiful, i telespettatori hanno assistito all'avvicinamento tra Sasha e Thomas. Quest'ultimo dopo aver difeso la giovane Avant dalle accuse di Julius, sembra essere entrato già nel suo cuore. Nel frattempo, Eric si ritrova contro tutti i suoi i cari che non accettano la sua relazione con Quinn. Wyatt ha cercato di risolvere la situazione, pur di non rovinare il suo matrimonio con Steffy, che, nel frattempo, è furiosa con la Fuller. Ridge non vive più nella casa di Eric, in quanto il padre ha deciso di mandarlo via al fine di vivere tranquillo la sua storia d'amore con Quinn. Infatti, il Forrester durante una cena romantica ha scelto di fare una sorpresa alla sua compagna, regalandole le chiavi di casa sua. Nel frattempo, Ridge ha intenzione di riprendere la situazione in mano. Il primo passo da compiere è quello di prendere le azioni che il rivale Bill ha alla Forrester. Per tale motivo, Ridge ha chiesto l'aiuto di Katie, pronta a divorziare con lo Spencer. Nel corso della puntata del 4 marzo, Thomas vede un lato positivo nella relazione tra Eric e Quinn. Il giovane, infatti, pensa che attraverso questa situazione Steffy possa tornare tra le braccia di Liam. Steffy, intanto, riflette con Ridge che, se non fosse stato per Quinn, lei sarebbe la moglie di Liam. Wyatt, intanto, chiede a sua madre di chiudere con Eric. Ma la Fuller sta troppo bene con Eric. Wyatt le confessa che potrebbe finire il suo matrimonio con Steffy e le chiede di non trasferirsi a casa di Eric. Quinn è convinta che i Forrester riusciranno ad accettarla. Steffy dichiara di essere felice con Wyatt, ma Ridge non ne è convinto. Thomas è in videochiamata con Caroline e Douglas e arriva Sasha. Quinn confessa di stare malissimo per questa situazione, ma chiede a Wyatt di credere nel suo matrimonio. La Fuller si innervosisce e si dice stanca. Thomas vuole distrarsi dall'assenza di suo figlio e ne parla con Sasha. Il giovane è emozionato al pensiero che un giorno affronterà dei discorsi con Douglas. Wyatta confessa a Liam che Quinn si è trasferita a casa di Eric, mentre Ridge parla della situazione con Brooke. Steffy va a casa del nonno e trova Quinn fissare la foto di Stephanie. La Fuller le dice che si è trasferita a casa di Eric e la giovane resta senza parole. Sasha ringrazia, ancora una volta, Thomas per averla difesa. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 4 MARZO DI BEAUTIFUL.

