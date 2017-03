Belen Rodriguez “Vergine Maria"/ Iannone "provoca" con una foto della fidanzata, ma è costretto a ritirarsi

Andrea Iannone e la foto che stupisce il web: "Belen my Virgin", ma dopo cancella i commenti e blocca i follower - Stavolta non sono stati gesti particolarmente hot a scatenare le battute maliziose e, a tratti, polemiche dei follower. Un appellativo, nello specifico "Vergine", è quello che Andrea Iannone ha dato alla sua compagna Belen Rodriguez e che ha inevitabilmente ha dato spunti al web per molte, moltissime batture. "My Virgin #VergineMaria" sono le parole con le quali il pilota di MotoGp, ultimamente protagonista del gossip, ha voluto descrivere uno scatto su Instagram che vede Belen protagonista. La foto in questione è stata scattata ieri, nel corso della festa di compleanno della signora Veronica Cozzani, mamma di Belen. Di rosso vestita la Rodriguez abbaglia il suo Andrea, tanto che lui la chiama la sua "Vergine Maria". E il web? È qui che arriva il colpo di scena: probabilmente troppi i commenti maliziosi (se così vogliamo appellarli) sulla sua compagna, tanto che il pilota decide di fare tabula rasa. Ebbene sì, da un momento all'altro ecco scomparsi tutti i commenti e addio alla possibilità di dire la propria sullo scatto di Belen.

Andrea Iannone "provoca" il web poi fa un passo indietro: le parole su Belen Rodriguez scatenano troppi commenti maliziosi? - Andrea Iannone "provoca" il web con una frase che inevitabilmente avrebbe scaturito critiche e parole maliziose, ma fa un passo indietro (forse pentendosi) di fronte a questi e, oltre a cancellare tutti i commenti, impedisce ai follower e non di commentare lo scatto in questione. Un gesto che potrebbe apparire a molti contraddittorio ma che, d'altra parte, è romantico e protettivo nei confronti della Rodriguez, spesso preda di attacchi. D'altronde anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, è ormai convinta che sia proprio Andrea Iannone l'uomo giusto e in grado di amarla come mai nessuno prima. Lo ha confessato lei stessa nel corso di una recente intervista al settimanale Mio: "Andrea mi piace tanto. Non ho mai visto nessun uomo prendersi cura di mia sorella come fa lui. Andrea è un pazzo: con il lavoro che fa non poteva essere diversamente. Ma è un ragazzo alla mano e ha una bella famiglia: sono umili e buoni. E sono contenta perché mia sorella è contenta".

