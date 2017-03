CADE DAL SESTO PIANO E MUORE/ Video, incendio a Montesilvano: un uomo non resiste e si getta nel vuoto

MONTESILVANO, VIDEO: SENEGALESE CADE DAL SESTO PIANO E MUORE: I SOCCORSI STAVANO PER SALVARLO (5 MARZO 2017) - Tragedia a Montesilvano, in provincia di Pescara, dove oggi un senegalese di 52 anni è morto nel tentativo di sfuggire ad un incendio. Si tratta di Ndiaga Dallo, che assieme al suo coinquilino, si è svegliato di colpo a causa delle fiamme che avvolgevano il suo appartamento. La paura di essere raggiunto dal fuoco, ha spinto l'uomo verso la finestra, da cui ha cercato una via di fuga. Resosi conto forse dell'altezza - l'appartamento si trova al sesto piano - ha cercato invano qualche appiglio, mentre cercava di reggersi con tutte le proprie forze al cornicione. Ndiaga Dallo non è riuscito tuttavia a mantenere la presa, sottolinea una notizia Ansa, ed è precipitato di sotto. Invano l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare solo l'altro uomo, di 46 anni, che aveva trovato riparo in una nicchia del palazzo. Dallo invece, come ha riferito un testimone, è precipitato pochi istanti prima che l'autoscala lo raggiungesse. Secondo le prime indiscrezioni, il fuoco sarebbe divampato dalla cucina dell'abitazione, dichiarata inagibile dall'amministrazione comunale ed ora posta sotto il sequestro delle autorità. I Carabinieri di Montesilvano hanno inoltre accertato che entrambi i senegalesi sono sprovvisti di permesso di soggiorno. L'unico sopravvissuto, riferisce Il Messaggero, è stato trasportato d'urgenza nell'ospedale di Pescara, a causa di una forte intossicazione dovuta ai fumi dell'incendio. In base alle prime indagini, l'incendio potrebbe essere stato provocato da una fuga di gas. Clicca qui per vedere il video della tragedia avvenuta a Montesilvano.

