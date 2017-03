CALENDARIO FILM AL CINEMA/ Skull Island, Il padre d'Italia e molti atri (settimana dal 6 al 12 marzo 2017)

Molti i film in uscita questa settimana nelle sale cinematografiche italiane durante la seconda settimana del mese di marzo ovvero quella dal 6 al 12. Coloro che hanno guardato il primo film su King Kong saranno curiosi del conoscere la reale storia di Skull Island, dove appunto risiede la mostruosa creatura.

La pellicola si basa appunto sulle origini di questo particolare luogo ricco di insidie e di una popolazione che sembra essere pronta a tutto ad effettuare delle azioni al limite della normalità per poter proteggere la divinità rappresentata da Kong. Un gruppo di esploratori cercherà di scoprire questi misteri ma, la situazione, potrebbe essere tutt'altro che piacevole da affrontare per il gruppo di avventurieri. Una pellicola diretta da Jordar Roberts che ingaggia un Samuel L. Jackson che rivestirà i panni di un attento avventuriero che, seppur voglia conoscere ogni dettaglio che riguarda questo particolare luogo, cercherà di adottare dei comportamenti che tutelino sia la sua vita che quella dei suoi compagni. La pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il nove marzo.

Il padre d'Italia, invece, è una commedia sentimentale italiana che racconta la storia di un sognatore che si vede costretto a dover rivedere tutti i suoi piani. Paolo, infatti, avrebbe voluto essere un falegname o comunque un costruttore di oggetti in legno ma, la sua vita, ha preso una piega differente: egli lavora in un negozio di oggetti confezionati e sembra che questa particolare condizione non sia di suo gradimento. Ad aggiungersi al suo malessere vi è pure la fine della relazione col suo compagno Mario, il quale lo lascia per un uomo affascinante e ricco. Paolo, alla ricerca del suo ex, decide di recarsi in un bar per persone omosessuali ma finisce con l'incontrare una ragazza di nome Mia. Questa è stata letteralmente devastata dalla vita e non sapendo come fare con la sua futura figlia, decide di intraprendere un viaggio assieme a Paolo. Entrambi andranno alla scoperta di alcune delle zone maggiormente suggestive del paese italiano, alla ricerca di un senso della vita di entrambi. Luca Marinelli e Isabella Ragonese sono i protagonisti di questa strana coppia di giovani che hanno avuto solo ed esclusivamente delle delusioni da parte della vita. Un film drammatico con qualche momento divertente che vede i protagonisti affrontare, a modo loro, le diverse situazioni che la vita ha riservato per entrambi.

Altro film italiano previsto per la settimana di marzo dal sei al dodici è quello di Questione di Karma, che vede protagonista Fabio De Luigi. L'attore interpreta un ricco erede che dovrebbe occuparsi dell'azienda di famiglia, la quale gli ha permesso di divenire appunto ricco ma che, dopo la morte del padre, non rientra nei suoi interessi. L'ereditiero, infatti, è molto occupato nel cercare di prendere parte alle sue tante attività che, lo stesso, definisce come semplici ed innocenti passatempi. Un giorno come tanti altri, mentre si impegna di una delle sue tante attività non lavorative, l'ereditiero scopre, grazie ad un mago, che l'anima del padre si è incarnata in un altro uomo, completamente diverso da quello che era il genitore. Questi è una persona schietta, con un sacco di debiti e che cerca sempre di evitare delle responsabilità. Il giovane, spinto dalla curiosità e dalla voglia di poter parlare col padre, o per meglio dire con la sua nuova versione, decide di incontrarlo di persona. La coppia di adulti dovrà affrontare delle situazioni che potrebbero essere tutt'altro che semplici da fronteggiare e che metterà a dura prova la pazienza dei due, visto che i caratteri contrastano notevolmente. Pellicola italiana che appartiene al filone delle commedie e che vede protagonista Fabio de Luigi accompagnato da Elio Germano, il quale ricopre il ruolo del padre reincarnato burbero e senza il becco di un quattrino. Il film uscirà il nove marzo.

© Riproduzione Riservata.