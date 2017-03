CHE DIO CI AIUTI 4/ Replica e riassunto ultima puntata 5 marzo 2017: video streaming su RaiPlay

CHE DIO CI AIUTI 4, REPLICA E RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA 5 MARZO 2017 - Ieri sera, domenica5 marzo 2017, sul piccolo schermo di Rai 1 è andata in scena l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4. Il primo episodio si intitola “Un passo avanti e due indietro”, e viene preceduto da una breve anteprima che vede come protagonisti Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino) e Edo (Christian Monaldi) mentre visitano i luoghi ti interesse della regione che li ospita, l'Abruzzo. Azzurra (Francesca Chillemi), dopo aver fatto finta di essersene dimenticata, è riuscita a far riammettere Emma (Bianca Di Veroli) alle audizioni del San Carlo di Napoli. Tra le due sembra dunque essere tornato il sereno, ma un evento turberà presto il loro equilibrio. Novità in vista anche per Valentina (Arianna Montefiori): infatti, suo padre Pietro che non vede da una vita ha deciso di raggiungerla in convento per chiederle una cosa molto importante. La sua nuova moglie Carla sta per morire ed ha espresso la volontà di parlare per l'ultima volta con Valentina per chiederle scusa del suo comportamento avuto in questi anni, e lasciarle una cospicua somma di denaro. In realtà Carla vorrebbe che Valentina la aiutasse a morire ed in cambio le ha promesso cinquanta mila euro. A questa incresciosa situazione si aggiunge Ilaria, la sorellastra di Valentina, che al corrente delle intenzione di sua madre, ha deciso di ricattarla. Se Valentina dovesse infatti decidere di non aiutare Carla, Ilaria racconterà tutto a Pietro, ovvero che sua figlia si prostituiva sul web. Valentina si sente crollare il mondo addosso ma decide comunque di non contribuire alla morte di Carla che arriverà dopo poche ore per un normale arresto cardiaco. Ilaria non contenta di averle già rubato il fidanzato in passato, ha deciso comunque di informare Pietro del passato di sua figlia e quest'ultimo ha deciso categoricamente di prendere le distanze dalla povera Valentina. A nulla sono servite le parole di conforto di suor Costanza e del suo fidanzato Gabriele, Valentina ha deciso di tornare a vestire i panni di una sugar baby e di allontanarsi dal convento. Intanto la storia tra Monica e Nico continua tra alti e bassi, Monica infatti vorrebbe affrontare in maniera più rilassata questo nuovo rapporto ma si sa il passato ci condiziona e si rischia di fare sempre gli stessi errori. Una serie di fraintendimenti infatti li porterà a dividersi nuovamente nonostante numerosi tentavi di fare andare tutto per il verso giusto. Monica ha ricevuto una risposta positiva dall'ospedale San Raffaele di Milano ma per amore di Nico ha deciso di rinunciare, Nico a sua volta ha cominciato a fare un passo indietro, mettendo in discussione ancora una volta la loro storia. Il titolo del secondo episodio è “La vita che verrà”, e si apre con una scena molto cara a questa fiction, una giovane donna ha deciso infatti di abbandonare la sua piccola bambina proprio nel chiostro del convento. A ritrovarla sono suor Angela ed Emma che subito la portano in ospedale per sottoporla alle visite di routine. Da questo controllo si evince che la bambina ha qualche piccolo problema che per essere risolto ha bisogno di qualche informazione in più sulla sua nascita e sul gruppo sanguigno. Il caso vuole che anche sua madre sia stata ricoverata per un malore, suor Angela capisce tutto e cerca di convincerla a riprendere la piccola e ricominciare una nuova vita. Nonostante le sue parole ed anche quelle di Azzurra, che questa storia l'ha vissuto in prima persona, la giovane decide di lasciare comunque la piccola in ospedale. Azzurra intanto, con l'appoggio di suo marito Guido (Lino Guanciale) rientrato da Londra per starle vicino, si è presentata in facoltà per discutere il lavoro finale del suo tirocinio. Qui viene sorpresa dall'arrivo di Emma che ha deciso di perdonarla e di ricominciare a vivere con la sua vera mamma. A questo punto il convento si svuota, Valentina ha lasciato tutto ed è tornata alla sua vecchia vita, Azzurra va via con la sua nuova famiglia e Monica ha deciso di accettare la proposta al San Raffaele e di portare via con sé anche Edo. Mentre Nico cerca di farle cambiare idea ecco che sbuca dal nulla Luca, marito di Monica e padre di Edo, lasciando tutti molto perplessi.

Replica Che Dio ci aiuti 4, ultima puntata 5 marzo 2017: come vederla in video streaming sul web - È possibile vedere o rivedere l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 4 grazie al servizio di video streaming sul web offerto da RaiPlay, cliccando qui (episodio 19) e qui (episodio 20).

© Riproduzione Riservata.