CHE DIO CI AIUTI 4 / ultima puntata 5 marzo: questo finale aperto vuole farci intendere qualcosa?

CHE DIO CI AIUTI 4, COMMENTO ULTIMA PUNTATA 5 MARZO: UN FINALE CHE HA POCO DI LIETO -Ieri sera 5 marzo 2017 è andata in onda l'ultima puntata di "Che Dio ci aiuti 4", che sicuramente non ha lasciato soddisfatti i grandi fans di questa fiction della Rai. Nelle scorse tre stagioni questa serie ha sempre concluso con una puntata allegra, in cui tutto si risolveva, ma qui proprio non si è visto nulla di tutto ciò: invece di risolversi, i problemi si sono complicati. Innanzitutto Valentina se ne è andata dal convento ed è ritornata alla sua vita di prima. Gabriele, il suo fidanzato, nel tentativo di riportarla indietro, la cerca ma lei lo respinge brutalmente fingendo di non amarlo. In secondo luogo Monica decide di partire per Milano con Edo: questo risveglia Nico, che decide di fermarla dichiarandole il suo amore. Tutti si aspettavano di certo un lieto fine per questa coppia, ma non è arrivato, l'unico che è arrivano è Luca, padre di Edo e marito di Monica. Si conclude così la puntata, che dà un lieto fine solo ad Azzurra ed Emma, facendo così capire che molto probabilmente Francesca Chillemi non ci sarà più nel cast di Che Dio ci aiuti. Insomma, che dire, non credo proprio che i fans sia entusiasti, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: questo finale ci fa intendere che ci sia una quinta stagione!

