CUCINE DA INCUBO/ Anticipazioni puntata 6 marzo: Totem e Dalla padella nella brace (Canale Nove)

CUCINE DA INCUBO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 MARZO 2017: TOTEM E DALLA PADELLA ALLA BRACE - Antonino Cannavacciuolo torna a fare compagnia anche ai telespettatori del piccolo schermo che si sintonizzeranno su Canale Nove: stasera, lunedì 6 febbraio 2017, andranno in scena due episodi del format Cucine da Incubo. Si partirà dal Totem Pub, a Carignano in provincia di Torino: il locale è a tema far west, ed è gestito da Davide, che lavora in sala, e Lunetta, che invece si occupa di stare dietro le quinte, in cucina appunto. Lo chef non ci metterà molto a comprendere che i ruoli vanno definitivi maniera più netta, e questo vale per tutto lo staff del Totem. Anche Lunetta ha bisogno di essere reindirezzata: spesso infatti realizza dei panini piuttosto improbabili e si arrabbia se i piatti che escono non vengono graditi dai clienti. Cannavacciuilo interverrà anche sulla struttura, sul mobilio e sul menù: come cambierà il Totem dopo l’intervento dello chef? A seguire, andrà in scena anche l’appuntamento ambientato a Dalla padella nella brace, a San Benedetto del Tronto. Mauro e Paola sono alla guida del locale: lui è un ex tassista, che ha sempre voluto aprire un’attività in ambito culinario, lei invece è un’ex insegnate di ballo che vorrebbe invece tornare a Roma a fare la vita che faceva prima. Molto spesso, infatti, marito e moglie si trova di fronte ad opinioni discorsi, finendo per litigare: Antonino Cannavacciuolo riuscirà a far calmare le acque e a migliore innanzitutto il clima del locale?

